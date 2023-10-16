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Українці, американці та аргентинці: в Ізраїлі внаслідок війни вже загинули громадяни 43 країн

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Жовтня 2023, 12:00
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Фото: Getty Images

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