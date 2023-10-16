Українці, американці та аргентинці: в Ізраїлі внаслідок війни вже загинули громадяни 43 країн

Вже понад тиждень світ стежить за ситуацією в Ізраїлі та секторі Гази, де точаться активні бої. Війна з новою силою спалахнула в ніч на 7 жовтня 2023 року. Вже відомо про понад 1300 загиблих з боку Ізраїлю, ще понад 2300 осіб загинули в секторі Гази, це без урахування втрат серед бойовиків.

Станом на неділю, 15 жовтня, стало відомо, що серед жертв в Ізраїлі є громадяни щонайменше 43 країн.

Громадяни яких країн загинули в Ізраїлі — розповідаємо далі.

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Громадяни яких країн загинули в Ізраїлі

За даними Міністерства закордонних справ Ізраїлю, серед загиблих внаслідок ізраїльсько-палестинської війни є громадяни 43 країн. Серед них й українці: вже відомо про 13 загиблих та сімох зниклих безвісти українців.

Також загинули громадяни таких країн

США — 19 вбитих та 20 зниклих безвісти;

Велика Британія — вісім вбитих та вісім зниклих безвісти;

Таїланд — 15 вбитих та девʼять зниклих безвісти;

Аргентина — вісім вбитих та 19 зниклих безвісти.

Серед інших країн, чиї громадяни загинули та/або зникли безвісти, також є країна-агресорка РФ, Австрія, Канада, Австралія, Азербайджан, Білорусь, Бразилія, Чилі, Китай, Колумбія, Данія, Ірландія, Індія, Угорщина, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Казахстан, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Польща, Філіппіни, Іспанія, Португалія та інші.

В МЗС додали, що ця інформація постійно уточнюється. На жаль, кількість загиблих може збільшуватися.

Ізраїль заявляв, що прагне знищити бойовиків ХАМАС. Чи наважиться Ізраїль використати ядерну зброю проти сектора Гази, ми розповідали раніше.

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