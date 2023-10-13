Світ

Зв’язували руки, кидали гранати та обезголовлювали дітей: відомо про звірства ХАМАС в Ізраїлі

Олександр Мужичук 13 Жовтня 2023, 17:15

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