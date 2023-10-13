Зв’язували руки, кидали гранати та обезголовлювали дітей: відомо про звірства ХАМАС в Ізраїлі

Ізраїль продовжує бомбити терористів ХАМАС та готується до наземної операції на півдні країни. На півночі теж неспокійно — стягнули війська до кордону з Ліваном, там зберігається загроза вторгнення іншого терористичного угруповання — Хезболли.

Натомість сирійська проурядова радіостанція повідомила, що Ізраїль завдав ударів по аеропортах Дамаска та Алеппо, через які екстремістам можуть возити зброю із Сирії.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють про десятки обезголовлених тіл дітей: це зробили бойовики ХАМАС. В армії ЦАХАЛ підтверджують: ісламісти вчиняли звірства та катували мирних людей.

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Генерал-майор армії оборони Ізраїлю Ітай Верув каже: бойовики зв’язували беззбройним людям руки й убивали у тій же кімнаті, де були діти.

— Зрештою їх убили усіх. В одну кімнату посадили 15 дівчат-підлітків, туди кинули гранату й вбили усіх. Це справжня різанина — зізнається військовий.

Нині число вбитих з ізраїльського боку складає близько 1300 осіб: це найбільша втрата цивільного населення за всю історію існування країни. Серед загиблих також 12 українців, ще вісім — вважаються безвісти зниклими.

Жахлива картина й на місці, де проводили музичний фестиваль — поряд із кордоном з сектором Гази. Ті, хто вижив, розповідають: терористи умисне розстрілювали мирних людей.

Кілька мотоциклів з терористами оточили найближчу автостанцію і близько семи хвилин розстрілювали всі автомобілі, які намагалися виїхати з фестивалю, — каже один з очевидців.

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Тим часом у світі тривають як пропалестинські, так і проізраїльські протести. Останні такі заходи пройшли у Мехіко та Нью-Йорку. Генерал-майор армії оборони Ізраїлю заявив, що вони завдадуть удару по сектору Гази та ХАМАСУ.

Нині всіх ізраїльтян закликають бути обачними, адже ісламісти практично буквально відкрили полювання на євреїв. Що це означає, ми розповідали раніше.

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