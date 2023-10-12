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Ми маємо повернути своїх дітей! Зірку стрічки Диво-жінка Ґаль Ґадот можуть мобілізувати до армії Ізраїлю

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 12 Жовтня 2023, 16:30
Акторку Ґаль Ґадот можуть мобілізувати до ізраїльської армії
Фото: IMDb

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