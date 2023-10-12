Ми маємо повернути своїх дітей! Зірку стрічки Диво-жінка Ґаль Ґадот можуть мобілізувати до армії Ізраїлю

Акторка та модель Ґаль Ґадот відома за ролями Диво-жінки в однойменному фільмі, ролями у Форсаж та фільмі Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості.

Жінка має ізраїльське походження, а через те, що країна зараз у стані війни — акторку Ґаль Ґадот можуть мобілізувати до ізраїльської армії.

Акторку Ґаль Ґадот можуть мобілізувати до ізраїльської армії

Ґаль Ґадот проходила службу в лавах ЦАХАЛу, тобто Збройних силах Ізраїлю. Тому її можуть мобілізувати до армії, аби захищати мирне населення та воювати проти бойовиків ХАМАС.

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З перших хвилин загострення ситуації в Ізраїлі та початку війни акторка висловилася на підтримку батьківщини. У соціальних мережах вона публікує відео різанини, яку влаштовують бойовики, ситуацію з заручниками та що відбувається в країні.

Я підтримую Ізраїль, і ви також повинні. Світ не може сидіти осторонь, коли відбуваються ці жахливі акти терору, — написала Ґаль Ґадот.

Крім цього вона опублікувала відео полонених бойовиками ізраїльських дітей та закликала повернути їх родинам.

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Акторка служила в армії Ізраїлю понад 16 років тому, вона приділила цьому два роки свого життя. Тому її можуть призвати захищати Ізраїль. Ґаль Ґадот має звання сержанта.

В армії жінка навчилася користуватися зброєю, пізніше стала інструкторкою з бойової підготовки. Після завершення служби в армії вона розпочала акторську кар’єру. Два роки в армії є обов’язковими для ізраїльтян, проте всі громадяни підлягають призову.

Нині призвані понад 300 тис. резервістів армії ЦАХАЛ, чи призвали акторку — поки невідомо.

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