Мы должны вернуть своих детей! Звезду фильма Чудо-женщина Галь Гадот могут мобилизовать в армию Израиля

Актриса и модель Галь Гадот известна по ролям Чудо-женщины в одноименном фильме, ролями в Форсаж и фильме Бэтмен против Супермена: На заре справедливости.

У женщины израильское происхождение, а из-за того, что страна сейчас в состоянии войны — актрису Галь Гадот могут мобилизовать в израильскую армию.

Актрису Галь Гадот могут мобилизовать в израильскую армию

Галь Гадот проходила службу в рядах ЦАХАЛа, то есть вооруженных силах Израиля. Поэтому ее могут мобилизовать в армию, чтобы защищать мирное население и воевать против боевиков ХАМАС.

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С первых минут обострения ситуации в Израиле актриса высказалась в поддержку родины. В социальных сетях она публикует видео резни, которую устраивают боевики, ситуацию с заложниками и что происходит в стране.

Я поддерживаю Израиль, и вы тоже должны. Мир не может сидеть в стороне, когда происходят эти ужасные акты террора, — написала Галь Гадот.

Кроме этого, она опубликовала видео пленных боевиками израильских детей и призвала вернуть их семьям.

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Актриса служила в армии Израиля более 16 лет назад, уделив этому два года своей жизни. Потому ее могут призвать защищать Израиль. Галь Гадот имеет звание сержанта.

В армии женщина научилась пользоваться оружием, позже стала инструктором по боевой подготовке. После завершения службы в армии она начала актерскую карьеру. Два года в армии обязательны для израильтян, однако все граждане подлежат призыву.

Сейчас призваны более 300 тыс. резервистов армии ЦАХАЛ, призвали ли актрису — пока неизвестно.

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