Это ноу-хау нашей войны: Буданов о тактике военных действий в Израиле и о том, как они повлияют на Украину

Ситуация на фронте остается очень напряженной по всем направлениям. Особенно оккупанты усилили штурм Авдеевки в Донецкой области. Также украинцы переживают, что в этом году также могут быть попытки россиян устроить нам блэкаут.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов дал интервью Украинской правде, в котором рассказал о том, как война в Израиле отразится на Украине и что будет с военной помощью.
Поделился также глава ГУР тем, как удалось избежать теракта на ЗАЭС и сколько еще Россия может вести войну.
Буданов отметил, что Израиль проводит операцию по возвращению контроля над своими территориями и контртеррористическую операцию по освобождению захваченных заложников и отражению атаки террористов.
— Ситуация угрожающая, потому что кроме проблем на юго-западе страны, существует также проблема на севере Израиля от группировки Хезболла. Она проводит пока провокационные обстрелы, на что вооруженные силы Израиля отвечают артиллерийским огнем, — говорит он.
Добавляет, что в этой истории есть российский след. ГУР известно, что трофейное оружие из Украины передавалось россиянами группировке ХАМАС. В основном речь о пехотном вооружении.
— Все могли видеть видео в соцсетях — абсолютно, скажем так, естественную для нашего региона и совершенно неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались FPV-дроны против бронетехники.
Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли этого делать. Поскольку там нас не было, значит, это были россияне, — рассуждает руководитель ГУР. Также он акцентирует внимание еще на двух фактах.
О том, как эти события будут отображаться на российско-украинской войне и военной помощи Украине, отвечает:
— Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться.
Но если ситуация затянется, понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы, — говорит он.
Но если ситуация затянется, понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы, — говорит он.
По мнению Буданова, мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне.
— Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые, на первый взгляд, кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, вовлеченными в эти процессы, — объясняет он.
Буданов говорит, что в прошлом году россияне хотели устроить нам блэкаут, но он не удался. Поэтому оккупанты будут продолжать это делать, и Украину снова будет ждать битва за электроэнергию.
Буданов акцентирует, что сил и средств для атак у россиян достаточно, ведь в последнее время ракетные удары они наносили ограниченно.
— Некоторый запас враг восстановил. Этот запас не очень значителен, но достаточен для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам, — сказал руководитель ГУР.
Добавляет, что проблема с ПВО остается самой главной, ведь то, чем россияне наносят удары, все еще летает. Поэтому нам нужно больше ПВО, чем сейчас есть.
Но Буданов намекнул, что блэкауты возможны не только в Украине, но и в Москве.
Временные, может быть. Это вполне логичное явление, когда делаешь какие-то некрасивые шаги, рано или поздно оно вернется к тебе, — отметил он.
Временные, может быть. Это вполне логичное явление, когда делаешь какие-то некрасивые шаги, рано или поздно оно вернется к тебе, — отметил он.
Ранее Буданов говорил, что у нас были все шансы окончить войну уже в этом году, но сейчас это несколько изменилось.
— Есть объективные и субъективные причины — все в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет ясно.
Кирилл Буданов акцентирует, что мы не отстаем от графика контрнаступления, а выбились из него, это совсем другое толкование.
Летом в ГУР говорили, что россияне планируют устроить теракт на ЗАЭС. Буданов говорит, что ситуация до сих пор остается угрожающей, потому что станция все еще оккупирована.
— Единственное, что кризисный момент, слава Богу, мы прошли. Я не буду открывать вам данные, как и что для этого было сделано. Но мы его на тот момент прошли.
Однако это не снимает вопроса, что если Россия захочет снова что-то подобное совершить, у нее будут все возможности для этого.
Буданов говорит, что летом россияне хотели искусственно создать техногенную катастрофу. Оккупанты хотели сделать искусственную перегрузку системы, чтобы был контролируемый выброс радиации — локализованный по месту.
Все подобные игры всегда очень плохо кончаются. По нашему мнению, это точно привело бы к реальной ядерной катастрофе, — акцентировал начальник ГУР.
Все подобные игры всегда очень плохо кончаются. По нашему мнению, это точно привело бы к реальной ядерной катастрофе, — акцентировал начальник ГУР.
— Что касается ресурсов, давайте по факту поговорим. По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее себе позволить до 2025 года. По количеству техники — до 2026 года максимум. Возможно, несколько быстрее, потому что темпы восстановления техники, которые происходят сейчас, у них не так высоки.
То есть, мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу очевидно, что им хватит надолго.
То есть, мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу очевидно, что им хватит надолго.
Но кто бы то ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая. Другое дело, готова ли Российская Федерация идти до верхнего предела, до последнего? По факту, все они воюют мобилизованными, испытывают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений, — рассказывает Буданов.
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Фото: Назарий Мазылюк
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