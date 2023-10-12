Это ноу-хау нашей войны: Буданов о тактике военных действий в Израиле и о том, как они повлияют на Украину

Ситуация на фронте остается очень напряженной по всем направлениям. Особенно оккупанты усилили штурм Авдеевки в Донецкой области. Также украинцы переживают, что в этом году также могут быть попытки россиян устроить нам блэкаут.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов дал интервью Украинской правде, в котором рассказал о том, как война в Израиле отразится на Украине и что будет с военной помощью.

Поделился также глава ГУР тем, как удалось избежать теракта на ЗАЭС и сколько еще Россия может вести войну.

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О ситуации в Израиле и ее влиянии на войну в Украине

Буданов отметил, что Израиль проводит операцию по возвращению контроля над своими территориями и контртеррористическую операцию по освобождению захваченных заложников и отражению атаки террористов.

— Ситуация угрожающая, потому что кроме проблем на юго-западе страны, существует также проблема на севере Израиля от группировки Хезболла. Она проводит пока провокационные обстрелы, на что вооруженные силы Израиля отвечают артиллерийским огнем, — говорит он.

Добавляет, что в этой истории есть российский след. ГУР известно, что трофейное оружие из Украины передавалось россиянами группировке ХАМАС. В основном речь о пехотном вооружении.

— Все могли видеть видео в соцсетях — абсолютно, скажем так, естественную для нашего региона и совершенно неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались FPV-дроны против бронетехники.

Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли этого делать. Поскольку там нас не было, значит, это были россияне, — рассуждает руководитель ГУР. Также он акцентирует внимание еще на двух фактах.

Первый: чуть больше, чем за неделю до начала событий в Израиле, на территории Ливана начала официально вещать российская станция Спутник на арабском языке. Второй: 24 сентября российский космический аппарат, способный вести радиоэлектронную разведку и перехват спутниковых сигналов, был перемещен на геостационарную орбиту Израиля.

О том, как эти события будут отображаться на российско-украинской войне и военной помощи Украине, отвечает:

— Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться.

Но если ситуация затянется, понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы, — говорит он.

По мнению Буданова, мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне.

— Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые, на первый взгляд, кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, вовлеченными в эти процессы, — объясняет он.

Об ударах РФ по энергетической инфраструктуре

Буданов говорит, что в прошлом году россияне хотели устроить нам блэкаут, но он не удался. Поэтому оккупанты будут продолжать это делать, и Украину снова будет ждать битва за электроэнергию.

Буданов акцентирует, что сил и средств для атак у россиян достаточно, ведь в последнее время ракетные удары они наносили ограниченно.

— Некоторый запас враг восстановил. Этот запас не очень значителен, но достаточен для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам, — сказал руководитель ГУР.

Добавляет, что проблема с ПВО остается самой главной, ведь то, чем россияне наносят удары, все еще летает. Поэтому нам нужно больше ПВО, чем сейчас есть.

Но Буданов намекнул, что блэкауты возможны не только в Украине, но и в Москве.

Временные, может быть. Это вполне логичное явление, когда делаешь какие-то некрасивые шаги, рано или поздно оно вернется к тебе, — отметил он.

О контрнаступлении

Ранее Буданов говорил, что у нас были все шансы окончить войну уже в этом году, но сейчас это несколько изменилось.

— Есть объективные и субъективные причины — все в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет ясно.

Кирилл Буданов акцентирует, что мы не отстаем от графика контрнаступления, а выбились из него, это совсем другое толкование.

О ситуации на ЗАЭС

Летом в ГУР говорили, что россияне планируют устроить теракт на ЗАЭС. Буданов говорит, что ситуация до сих пор остается угрожающей, потому что станция все еще оккупирована.

— Единственное, что кризисный момент, слава Богу, мы прошли. Я не буду открывать вам данные, как и что для этого было сделано. Но мы его на тот момент прошли.

Однако это не снимает вопроса, что если Россия захочет снова что-то подобное совершить, у нее будут все возможности для этого.

Буданов говорит, что летом россияне хотели искусственно создать техногенную катастрофу. Оккупанты хотели сделать искусственную перегрузку системы, чтобы был контролируемый выброс радиации — локализованный по месту.

Все подобные игры всегда очень плохо кончаются. По нашему мнению, это точно привело бы к реальной ядерной катастрофе, — акцентировал начальник ГУР.

Сколько будет продолжаться война в Украине

— Что касается ресурсов, давайте по факту поговорим. По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее себе позволить до 2025 года. По количеству техники — до 2026 года максимум. Возможно, несколько быстрее, потому что темпы восстановления техники, которые происходят сейчас, у них не так высоки.

То есть, мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу очевидно, что им хватит надолго.

Но кто бы то ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая. Другое дело, готова ли Российская Федерация идти до верхнего предела, до последнего? По факту, все они воюют мобилизованными, испытывают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений, — рассказывает Буданов.

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Фото: Назарий Мазылюк

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