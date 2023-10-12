Самое большое наступление на Авдеевку за всю полномасштабную войну — что происходит на Востоке

На Востоке очень напряженная ситуация. Российские военные усилили штурм Авдеевки. Уже несколько дней там продолжаются бои без остановки.

Мы расскажем, что происходит на Авдеевском направлении, и почему враг усилил штурм города.

Какая ситуация в Авдеевке сегодня 12 октября 2023

Генштаб ВСУ в утреннем отчете 12 октября 2023 года сообщил, что на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили более десяти атак врага в районе Авдеевки и еще десять атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

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Глава Авдеевской РВА Виталий Барабаш рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини, что ситуация на Авдеевском направлении остается очень напряженной.

Россияне несколько дней назад пошли в массированное наступление.

Сначала начались массированные обстрелы позиций вокруг города с севера и юга, а затем оккупанты начали наносить удары по городу.

Штурмовали захватчики большими силами, применили десятки единиц бронированной техники.

Из личного состава в штурмовых действиях участвовало около 2000 россиян. Бои продолжаются уже несколько суток без перерыва.

К сожалению, 11 октября Барабаш сообщил, что из-за российских атак есть погибшие и раненые среди мирного населения. Погиб мужчина 85 лет, 44-летний мужчина и 35-летняя женщина получили ранения и под завалами находились два человека.

Сегодня утром в эфире телемарафона Єдині новини Виталий Барабаш рассказал, что российские военные ударили по так называемому местному правительственному кварталу.

По его словам, постоянно под ударами вражеской артиллерии находится Авдеевский коксохимический завод. 11 октября захватчики еще раз ударили по заводу, попав в цистерны с остатками смолы. Там загорелся пожар, а россияне одновременно утверждали, что попали по складу боеприпасов.

— Это, пожалуй, самое большое наступление за всю полномасштабную войну именно на Авдеевку. Все выдержали, все позиции удержали, все атаки отбили. Местами даже пытались контратаковать. Конечно, это точечно и не носило какого-то системного характера, — рассказал Барабаш.

Авдеевка на карте

Почему россияне усилили штурм Авдеевки

Аналитики Института изучения войны ISW отмечают, что продвижение российских войск в районе Авдеевки Донецкой области на тактическом уровне вряд ли приведет к более широким оперативным и стратегическим победам. Российские войска начали локальные атаки в направлении Авдеевки после интенсивной артиллерийской подготовки поля боя утром 10 октября.

Российские военные не завершили оперативное окружение населенного пункта, но, вероятно, постараются это сделать.

Эксперты считают, что цель российских атак в районе Авдеевки, вероятно — сковывать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

Владимир Зеленский об Авдеевке

Президент Украины акцентировал на тяжелых боях на Авдеевском направлении.

— Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как закончится война. Должны все об этом помнить, — написал он в Telegram.

Ситуация сложная и на других направлениях. Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн 12 октября 2023 года.

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