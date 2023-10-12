Україна

Карта бойових дій 12 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Жовтня 2023, 10:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні 12.10.2023: онлайн

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Карта бойових дій 12 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:56
Як відбувається навчання операторок FPV-дронів — збір на дрони
Опановують техніку та збирають “пташок” самотужки! Як навчаються операторки FPV-дронів
0:13:42
енергосистема
Невже це можливо? Голова Укренерго про готовність до зими і про те, як уникнути відключень світла
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 11 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:17
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Пікапи для мобільних вогневих груп: як український бізнес допомагає силам ППО
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