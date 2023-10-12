Карта бойових дій 12 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 12 жовтня 2023 залишається одним із символів нашої боротьби. Щоденно тисячі українців перевіряють її після повідомлень від військового командування про бої на різних ділянках.
Зараз наші військові протистоять ворогу у складних умовах, адже на вулиці холодно, а подекуди є перші морози. Тому ми маємо зігрівати військових нашою турботою та підтримкою й передавати на фронт усе необхідне. Адже це потрібно не лише їм, а й усім нам.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута та на заході Запорізької області та 11 жовтня просунулися на обох ділянках фронту.
Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Донецької області, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області.
Також російська окупаційна влада відчуває кадровий голод на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що сьогодні опівночі під час виконання завдань на спостережному посту бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання на Сумщині, виявили диверсійну розвідувальну групу противника з восьми осіб.
Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами.
Зазнавши бойових втрат, диверсійна група відійшла. Втрати серед українських військовослужбовців відсутні.
Зазнавши бойових втрат, диверсійна група відійшла. Втрати серед українських військовослужбовців відсутні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.
Крім того, внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Також, у ніч на 12 жовтня, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Загалом ворог завдав два ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.
Сьогодні вночі Росія атакувала Україну дронами Shahed. Раніше ми розповідали про наслідки нічної атаки на Україну 12 жовтня.
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