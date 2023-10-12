Карта бойових дій 12 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 12 жовтня 2023 залишається одним із символів нашої боротьби. Щоденно тисячі українців перевіряють її після повідомлень від військового командування про бої на різних ділянках.

Зараз наші військові протистоять ворогу у складних умовах, адже на вулиці холодно, а подекуди є перші морози. Тому ми маємо зігрівати військових нашою турботою та підтримкою й передавати на фронт усе необхідне. Адже це потрібно не лише їм, а й усім нам.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута та на заході Запорізької області та 11 жовтня просунулися на обох ділянках фронту.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Донецької області, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області.

Також російська окупаційна влада відчуває кадровий голод на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 жовтня 2023 року

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що сьогодні опівночі під час виконання завдань на спостережному посту бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання на Сумщині, виявили диверсійну розвідувальну групу противника з восьми осіб.

Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами.

Зазнавши бойових втрат, диверсійна група відійшла. Втрати серед українських військовослужбовців відсутні.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Крім того, внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також, у ніч на 12 жовтня, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Загалом ворог завдав два ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад десять атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад десять атак ворога в районі Авдіївки та ще десять атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад десять атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну дронами Shahed. Раніше ми розповідали про наслідки нічної атаки на Україну 12 жовтня.

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