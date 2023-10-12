Карта боевых действий 12 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 12 октября 2023 года остается одним из символов нашей борьбы. Ежедневно тысячи украинцев проверяют ее после сообщений от военного командования о боях на разных участках.

Сейчас наши военные противостоят врагу в сложных условиях, ведь на улице холодно, а где-то уже есть первые морозы. Поэтому мы должны согревать военных нашей заботой и поддержкой и передавать все необходимое на фронт. Это ведь нужно не только им, но и всем нам.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в Бахмуте и на западе Запорожской области и 11 октября продвинулись на обоих участках фронта.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Донецкой области, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области.

Также российские оккупационные власти испытывают кадровый голод на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 октября 2023 года

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что сегодня в полночь во время выполнения задач на наблюдательном посту бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в Сумской области, обнаружили диверсионную разведывательную группу противника из 8 человек.

Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и планировали двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры. По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями.

Понеся боевые потери, диверсионная группа отошла. Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют.

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Кроме того, в результате ракетного удара российских террористических войск по гимназии в населенном пункте Никополь Днепропетровской области, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, в ночь на 12 октября, Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив БПЛА типа Shahed-136/131. Всего враг нанес два ракетных и 72 авиационных удара, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении украинские воины отбили более десяти атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

направлении украинские воины отбили более десяти атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отбили более 15 атак врага.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отбили более 15 атак врага. На Бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

направлении украинские защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили более десяти атак врага в районе Авдеевки и еще десять атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более десяти атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более десяти атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области. На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

направлении наши защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Улучшили тактическое положение в районе западнее Роботиного Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств, боеприпасов и радиолокационную станцию противника.

Сегодня ночью Россия атаковала Украину дронами Shahed. Ранее мы рассказывали о последствиях ночной атаки на Украину 12 октября.

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