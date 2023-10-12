Карта боевых действий 12 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 12 октября 2023 года остается одним из символов нашей борьбы. Ежедневно тысячи украинцев проверяют ее после сообщений от военного командования о боях на разных участках.
Сейчас наши военные противостоят врагу в сложных условиях, ведь на улице холодно, а где-то уже есть первые морозы. Поэтому мы должны согревать военных нашей заботой и поддержкой и передавать все необходимое на фронт. Это ведь нужно не только им, но и всем нам.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в Бахмуте и на западе Запорожской области и 11 октября продвинулись на обоих участках фронта.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Донецкой области, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области.
Также российские оккупационные власти испытывают кадровый голод на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что сегодня в полночь во время выполнения задач на наблюдательном посту бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в Сумской области, обнаружили диверсионную разведывательную группу противника из 8 человек.
Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и планировали двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры. По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями.
Понеся боевые потери, диверсионная группа отошла. Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют.
Понеся боевые потери, диверсионная группа отошла. Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют.
Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.
Кроме того, в результате ракетного удара российских террористических войск по гимназии в населенном пункте Никополь Днепропетровской области, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Также, в ночь на 12 октября, Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив БПЛА типа Shahed-136/131. Всего враг нанес два ракетных и 72 авиационных удара, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств, боеприпасов и радиолокационную станцию противника.
Сегодня ночью Россия атаковала Украину дронами Shahed. Ранее мы рассказывали о последствиях ночной атаки на Украину 12 октября.
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