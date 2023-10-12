Под прицелом снова портовая инфраструктура: последствия ночной атаки на Харьков, Одесскую, Черкасскую и другие области

В ночь на 12 октября 2023 года в разных областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Россия атаковала Украину дронами Shahed.

Мы расскажем о последствиях ночной атаки на Украину дронами Shahed в разных областях.

Взрывы в Харькове в ночь на 12 октября 2023: что известно

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Зафиксировано попадание в одном из районов города, поврежден частный дом.

Сейчас также смотрят

По информации экстренной медицинской помощи, в результате удара оккупантов по Харькову один мужчина получил осколочные ранения, также за помощью к медикам обратилась женщина, у которой была острая реакция на стресс.

Взрывы в Одесской области сегодня: последствия обстрела 12 октября 2023

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область.

Наши силы ПВО сбили десять дронов Shahed над областью, однако, к сожалению, есть и попадание.

В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы.

Пострадал один человек — женщина 88 лет, она получила термические ожоги. Сейчас он находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Взрывы в Днепропетровской области сегодня: что известно об обстреле 12 октября 2023

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночью защитники воздушного командования Восток уничтожили в небе над областью вражеский БпЛА.

А вечером агрессор трижды бил по Никопольскому району — из тяжелой артиллерии обстрелял районный центр и Марганецкую громаду. Повреждены два частных дома.

Также он добавил, что сегодня в Никополе день траура по тем, чья жизнь оборвалась в результате ракетного удара по гимназии накануне.

Взрывы в Николаевской области в ночь на 12 октября 2023 года: что известно

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 12 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

В 01:19, враг нанес удар по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Ночью, с 11 на 12 октября, в 23:55 и 04:00 зафиксированы удары из РСЗО по городу Очаков. Пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

В 01:40 в Шевченковской громаде в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, возник пожар сухой травы. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Взрывы в Черкасской области в ночь на 12 октября 2023 года: что известно

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сказал, что минувшей ночью Черкасская снова была под вражеским прицелом.

Наши защитники успешно сбили ударный дрон противника в небе над областью. Другой дрон попал в открытую местность. Пожар из-за возгорания сухой растительности ликвидирован.

Работа ПВО в ночь на 12 октября 2023 года: сколько дронов сбили

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 12 октября 2023 года противник атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed с северного и южного направлений — Белгородская область (РФ) и с мыса Чауда (Крым).

Всего зафиксированы пуски 33 дронов. В общей сложности этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил уничтожено 28 дронов Shahed.

Россияне наносят удары по гражданским объектам инфраструктуры, оккупанты обстреляли не одно медицинское учреждение. Ранее в Минздраве рассказали, сколько больниц уничтожили россияне в Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.