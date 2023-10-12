Под прицелом снова портовая инфраструктура: последствия ночной атаки на Харьков, Одесскую, Черкасскую и другие области

В ночь на 12 октября 2023 года в разных областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Россия атаковала Украину дронами Shahed.
Мы расскажем о последствиях ночной атаки на Украину дронами Shahed в разных областях.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Зафиксировано попадание в одном из районов города, поврежден частный дом.
По информации экстренной медицинской помощи, в результате удара оккупантов по Харькову один мужчина получил осколочные ранения, также за помощью к медикам обратилась женщина, у которой была острая реакция на стресс.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область.
Наши силы ПВО сбили десять дронов Shahed над областью, однако, к сожалению, есть и попадание.
В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы.
В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы.
Пострадал один человек — женщина 88 лет, она получила термические ожоги. Сейчас он находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночью защитники воздушного командования Восток уничтожили в небе над областью вражеский БпЛА.
А вечером агрессор трижды бил по Никопольскому району — из тяжелой артиллерии обстрелял районный центр и Марганецкую громаду. Повреждены два частных дома.
Также он добавил, что сегодня в Никополе день траура по тем, чья жизнь оборвалась в результате ракетного удара по гимназии накануне.
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 12 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
В 01:19, враг нанес удар по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.
Ночью, с 11 на 12 октября, в 23:55 и 04:00 зафиксированы удары из РСЗО по городу Очаков. Пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.
В 01:40 в Шевченковской громаде в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, возник пожар сухой травы. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сказал, что минувшей ночью Черкасская снова была под вражеским прицелом.
Наши защитники успешно сбили ударный дрон противника в небе над областью. Другой дрон попал в открытую местность. Пожар из-за возгорания сухой растительности ликвидирован.
Наши защитники успешно сбили ударный дрон противника в небе над областью. Другой дрон попал в открытую местность. Пожар из-за возгорания сухой растительности ликвидирован.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 12 октября 2023 года противник атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed с северного и южного направлений — Белгородская область (РФ) и с мыса Чауда (Крым).
Всего зафиксированы пуски 33 дронов. В общей сложности этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил уничтожено 28 дронов Shahed.
Россияне наносят удары по гражданским объектам инфраструктуры, оккупанты обстреляли не одно медицинское учреждение. Ранее в Минздраве рассказали, сколько больниц уничтожили россияне в Украине.
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