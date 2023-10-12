Під прицілом знову портова інфраструктура: наслідки нічної атаки на Одещину, Харків, Черкащину та інші області

У ніч на 12 жовтня 2023 року в різних областях України звучав сигнал повітряної тривоги. Росія атакувала Україну дронами Shahed.

Ми розповімо про наслідки нічної атаки на Україну дронами Shahed у різних областях.

Вибухи у Харкові в ніч проти 12 жовтня 2023: що відомо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти вкотре обстріляли Харків. Зафіксовано влучання в одному з районів міста, пошкоджено приватний будинок.

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За інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по Харкову один чоловік дістав осколкові поранення, також за допомогою до медиків звернулась жінка, у якої була гостра реакція на стрес.

Вибухи в Одеській області сьогодні: наслідки обстрілу 12 жовтня 2023

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі російські терористи вчергове атакували Одещину.

Наші сили ППО збили десять дронів Shahed над областю, проте, на жаль, є і влучання.

В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано.

Постраждала одна людина — жінка 88 років, вона дістала термічні опіки. Зараз вона перебуває у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу.

Вибухи у Дніпропетровській області сьогодні: що відомо про обстріл 12 жовтня 2023

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вночі захисники з повітряного командування Схід знищили в небі над областю ворожий БпЛА.

А від вечора агресор тричі бив по Нікопольщині — з важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки.

Також він додав, що сьогодні у Нікополі день жалоби за тими, чиє життя обірвалося через ракетний удар по гімназії напередодні.

Вибухи у Миколаївській області в ніч на 12 жовтня 2023: що відомо

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч на 12 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

О 01:19, ворог завдав удару по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Вночі, з 11 на 12 жовтня, о 23:55 та 04:00 зафіксовано удари з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.

О 01:40 у Шевченківській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Вибухи на Черкащині в ніч проти 12 жовтня 2023: що відомо

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець сказав, що минулої ночі Черкащина знову була під ворожим прицілом.

Наші оборонці успішно збили ударний дрон противника в небі над областю. Інший дрон поцілив у відкриту місцевість. Пожежу через загоряння сухої рослинності ліквідовано.

Робота ППО в ніч проти 12 жовтня 2023: скільки дронів збили

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямків — Білгородська область (РФ) та із мису Чауда (ТОТ Крим).

Усього зафіксовано пуски 33 дронів. Загалом цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил знищено 28 дронів Shahed.

Росіяни завдають ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, окупанти обстріляли не один медичний заклад. Раніше у МОЗ розповіли, скільки лікарень знищили росіяни в Україні.

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