Війна в Україні

Під прицілом знову портова інфраструктура: наслідки нічної атаки на Одещину, Харків, Черкащину та інші області

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Жовтня 2023, 09:02
Атака дронами на Україну 12 жовтня 2023: вибухи у Харкові, на Одещині, Черкащині
Фото: Unsplash

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