Під прицілом знову портова інфраструктура: наслідки нічної атаки на Одещину, Харків, Черкащину та інші області

У ніч на 12 жовтня 2023 року в різних областях України звучав сигнал повітряної тривоги. Росія атакувала Україну дронами Shahed.
Ми розповімо про наслідки нічної атаки на Україну дронами Shahed у різних областях.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти вкотре обстріляли Харків. Зафіксовано влучання в одному з районів міста, пошкоджено приватний будинок.
За інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по Харкову один чоловік дістав осколкові поранення, також за допомогою до медиків звернулась жінка, у якої була гостра реакція на стрес.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі російські терористи вчергове атакували Одещину.
Наші сили ППО збили десять дронів Shahed над областю, проте, на жаль, є і влучання.
В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано.
В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано.
Постраждала одна людина — жінка 88 років, вона дістала термічні опіки. Зараз вона перебуває у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вночі захисники з повітряного командування Схід знищили в небі над областю ворожий БпЛА.
А від вечора агресор тричі бив по Нікопольщині — з важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки.
Також він додав, що сьогодні у Нікополі день жалоби за тими, чиє життя обірвалося через ракетний удар по гімназії напередодні.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч на 12 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
О 01:19, ворог завдав удару по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Вночі, з 11 на 12 жовтня, о 23:55 та 04:00 зафіксовано удари з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.
О 01:40 у Шевченківській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець сказав, що минулої ночі Черкащина знову була під ворожим прицілом.
Наші оборонці успішно збили ударний дрон противника в небі над областю. Інший дрон поцілив у відкриту місцевість. Пожежу через загоряння сухої рослинності ліквідовано.
Наші оборонці успішно збили ударний дрон противника в небі над областю. Інший дрон поцілив у відкриту місцевість. Пожежу через загоряння сухої рослинності ліквідовано.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямків — Білгородська область (РФ) та із мису Чауда (ТОТ Крим).
Усього зафіксовано пуски 33 дронів. Загалом цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил знищено 28 дронів Shahed.
Росіяни завдають ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, окупанти обстріляли не один медичний заклад. Раніше у МОЗ розповіли, скільки лікарень знищили росіяни в Україні.
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