Знищити цілу націю, її культуру, історію та наукові надбання — лише невеликий список бажань російських окупантів, які продовжують тероризувати мирне населення України. Сьогодні, 11 жовтня, ворог обстріляв Нікополь Дніпропетровської області.

Про атаку російських окупантів повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Обстріл Нікополя — що відомо

За словами очільника МВС, російські окупанти зруйнували гімназію. Наразі відомо про двох загиблих. Вони були працівниками цього навчального закладу: 72-річний чоловік та 70-річна жінка.

Зараз також дивляться

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, постраждали також двоє чоловіків. Одному 24 роки, іншому — 71 рік.

Оновлено 19:25. Сергій Лисак повідомив, що з-під завалів потрощеної гімназії в Нікополі дістали тіло 60-річної жінки. Так загальна кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу збільшилась до трьох осіб.

Оновлено 19:50. Очільник Дніпропетровської ОВА написав, що рятувальники дістали з-під завалів тіло 67-річної жінки. Загальна кількість жертв внаслідок ворожого удару зросла до чотирьох осіб.

Сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджені й 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. А ще — інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто.

У Нікополі завершені пошукові роботи на місці ракетної атаки.

Від гімназії лишились руїни! Росіяни вдарили по Нікополю, є загиблі / 7 Фотографій

Також росіяни нищать лікарні та викрадають карети швидких. Читай, що розповіли у МОЗ про кількість зруйнованих медзакладів.

Фото: Ігор Клименко та Сергій Лисак

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.