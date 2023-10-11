Війна в Україні

Від гімназії лишились руїни! Росіяни вдарили по Нікополю, є загиблі

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Жовтня 2023, 17:44
Нікополь

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