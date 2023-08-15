Україна

Тисячі розбитих домівок та десятки загиблих. Як Нікополь щодня виживає під російськими обстрілами

Христина Венгеляускайте 15 Серпня 2023, 12:00

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