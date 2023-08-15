Тисячі розбитих домівок та десятки загиблих. Як Нікополь щодня виживає під російськими обстрілами

22 убитих росіянами за рік та понад 4 тис. потрощених будівель. Ворожі атаки по Нікополю, що на Дніпропетровщині, не припиняються ані на день. З важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню окупанти цинічно гатять по місту кілька разів на добу.

Інтенсивність обстрілів не зменшується. Попри це, життя у місті не зупиняється — працює вся критична інфраструктура, а щойно канонада вибухів припиняється, гуртом лагодять все, що розбив ворог.

Безпечних районів немає: щодня від атак здригається весь Нікополь

Пряме влучання російського снаряду просто в будинок пані Тетяни ледь не забрало її життя. Обстріл розпочався о восьмій ранку.

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Дуже сильний-пресильний гуркіт, відразу знесло дах і пряме влучання. Просто б’ють по мирних людях, — розповідає жителька Нікополя Тетяна.

У місті немає безпечних районів, російські снаряди дістають усюди. До тимчасово окупованого Енергодара звідси — кілька кілометрів. З Енергодара, прикриваючись ЗАЕС, ворог відкриває вогонь по мирному люду.

Ганна живе на березі Каховського водосховища. Від нього лишилася суцільна пустеля. Будинок жінки щодня здригається від атак окупантів.

У цьому дворі було два прильоти. Перший у город, а другий — у дерево. Кімнати немає, дах постраждав, вікна. Але ми тут живемо, — розповідає жителька Нікополя Ганна.

Прибережна зона нині порожня. Більшість мешканців виїхали. Пані Ганна вирішила евакуюватися за понад рік активних обстрілів, в її будинок прилетів снаряд, двох подруг поранило.

Інтенсивність обстрілів збільшилася в рази. За минулий тиждень росіяни побили понад 50 осель.

Раніше ми розповідали, як живуть люди в окупованих Олешках.

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