Украина

Тысячи разбитых домов и десятки погибших. Как Никополь каждый день выживает под российскими обстрелами

Кристина Венгеляускайте 15 августа 2023, 12:00

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