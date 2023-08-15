Тысячи разбитых домов и десятки погибших. Как Никополь каждый день выживает под российскими обстрелами

22 убитых россиянами за год и более 4 тыс. разбитых зданий. Вражеские атаки по Никополю в Днепропетровской области не прекращаются ни на день. Из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня оккупанты цинично бьют по городу несколько раз в сутки.

Интенсивность обстрелов не уменьшается. Несмотря на это жизнь в городе не останавливается — работает вся критическая инфраструктура, а как только канонада взрывов прекращается, вместе чинят все, что разбил враг.

Безопасных районов нет: каждый день от атак дрожит весь Никополь

Прямое попадание российского снаряда прямо в дом Татьяны чуть не унесло ее жизнь. Обстрел начался в восемь утра.

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Очень сильный-пресильный грохот, сразу снесло крышу и прямое попадание. Просто бьют по мирным людям, — рассказывает жительница Никополя Татьяна.

В городе нет безопасных районов, российские снаряды достают всюду. До временно оккупированного Энергодара отсюда несколько километров. Из Энергодара, прикрываясь ЗАЭС, враг открывает огонь по мирному народу.

Анна живёт на берегу Каховского водохранилища. От него осталась сплошная пустыня. Дом женщины ежедневно содрогается от атак оккупантов.

В этом дворе было два прилета. Первый в огород, а второй — в дерево. Комнаты нет, крыша пострадала, окна. Но мы здесь живем, — рассказывает жительница Никополя Анна.

Прибрежная зона сейчас пустует. Большинство жителей уехали. Анна решила эвакуироваться более чем через год активных обстрелов, в ее дом прилетел снаряд, двух подруг ранило.

Интенсивность обстрелов возросла в разы. За прошедшую неделю россияне разбили более 50 домов.

Раньше мы рассказывали, как живут люди в оккупированных Алешках.

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