Позвонили перед трагедией, а через несколько минут уже не брали трубку. Последствия трагического обстрела Степного

Побитые дома, двое погибших и один тяжело раненый — это последствия теракта, который россияне совершили 14 августа в Запорожской области. Около 02:30 они ударили несколькими ракетами прямо по жилым кварталам поселка Степное, недалеко от областного центра.

Один заряд рванул на заднем дворе пожилых супругов и разнес пол дома. Мужчина погиб на месте, жену вытащили из-под завалов еле живой. Их родственники говорят, что успели позвонить им перед трагедией, а через считанные минуты им уже никто не ответил.

Дома разлетелись вдребезги

Виталий Нападайло — зять пожилых супругов, проживавших в разбитом доме. Рассказывает, что после первого взрыва жена позвонила родным, они ответили, что все хорошо. Через несколько минут произошел второй взрыв, родные уже трубку не взяли.

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— Думали, возможно, они в погреб спрятались, но потом нам позвонили соседи, — говорит Виталий. 64-летнюю женщину достали из-под завалов едва живой, ей ампутировали ногу и борются за ее жизнь.

За несколько сотен метров ракета вдребезги разнесла дом 70-летней Галины, женщина погибла. Ее брат говорит, что не осталось ничего: ни документов, ни одежды, ведь все было в доме. Сосед Дмитрий, дом которого тоже пострадал от обстрела, рассказывает, что ему с мамой еле удалось вылезти из дома через окно, ведь дверь не открывалась.

Сила удара была настолько мощной, что вещи из дома погибшей соседки влетели в окно Дмитрия.

Россия не прекращает свои террористические действия. Сегодня оккупанты нанесли массированные удары по территории Украины. Ранее мы рассказывали об обстреле Украины 15 августа 2023 года.

Фото: Запорожская ОВА

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