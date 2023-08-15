Зателефонували перед трагедією, а за кілька хвилин вже не брали слухавку. Наслідки трагічного обстрілу Степного

Понівечені будинки, двоє загиблих людей та одна тяжко скалічена — це наслідки теракту, який росіяни здійснили 14 серпня на Запоріжжі. Близько 02:30 вони вгатили кількома ракетами просто по житлових кварталах селища Степне, неподалік обласного центру.

Один заряд рвонув на задньому дворі літнього подружжя та розніс півбудинку. Чоловік загинув на місці, дружину витягли з-під завалів ледве живою. Їхні родичі кажуть, встигли зателефонувати їм перед самою трагедією, а за лічені хвилини їм уже ніхто не відповів.

Будинки розлетілися на друзки

Віталій Нападайло — зять літнього подружжя, яке мешкало у розтрощеному будинку. Розповідає, після першого вибуху дружина зателефонувала рідним, вони відповіли, що все добре. За кілька хвилин стався другий вибух, рідні вже трубку не взяли.

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— Думали, можливо, вони у погріб заховалися, але потім нам зателефонували сусіди, — каже Віталій. 64-річну жінку дістали з-під завалів ледь живою, їй ампутували ногу та борються за її життя.

За кілька сотень метрів ракета на друзки рознесла будинок 70-річної Галини, жінка загинула. Її брат каже, що не залишилося нічого: ні документів, ні одягу, адже все було у будинку. Сусід Дмитро, будинок якого теж постраждав від обстрілу, розповідає, що ледве вилізли з будинку з мамою через вікно, адже двері не відкривалися.

Сила удару була настільки потужною, що понівечені речі з будинку загиблої сусідки влетіли у вікно Дмитра.

Росія не припиняє своїх терористичних дій. Сьогодні окупанти завдали масованих ударів по території України. Раніше ми розповідали про обстріл України 15 серпня 2023.

Фото: Запорізька ОВА

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