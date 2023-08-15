Вибухи у Луцьку, Львові, Дніпрі та інших містах: наслідки масованої атаки на Україну 15 серпня

Сьогодні вночі, 15 серпня 2023, по території Україні була оголошена масована повітряна тривога. У багатьох регіонах було неспокійно, працювала ППО, на жаль, є влучання у різних містах.

Ми розповімо про наслідки обстрілу України у ніч проти 15 серпня 2023.

Луцьк: вибухи сьогодні, 15 серпня

На Волині вночі було чутно вибухи. За інформацією голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО.

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Є влучання в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. На місці працюють усі відповідні служби.

На жаль, відомо про трьох загиблих, ще кілька людей перебувають у лікарні.

Вибухи у Львові сьогодні: що відомо про обстріл 15 серпня 2023

Львів. Оновлено 11:10. Від ракетної атаки на Львів постраждали 15 людей, наймолодшій — десять років, найстаршій — 72 роки. У більшості з них подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П’ятьох людей госпіталізували, повідомив Максим Козицький.

Окупанти пошкодили близько 40 будинків. У Львові зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше — на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі Монада вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства.

Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка.

У Ставчанах Львівського району пошкоджено 15 житлових будинків в приватному секторі, з них шість — критично. Також пошкоджені легкові автомобілі.

У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені чотири житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема.

Голова міста Андрій Садовий розповів, що багато збитих ракет, але є влучання по Львову, постраждали приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді.

Є влучення у житлові будинки. На верхніх поверхах зайнялася пожежа. Відбулася евакуація людей. На щастя, без жертв.

За словами Садового, ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено понад 100 помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок.

Чотири людини отримують медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській.

Невеликі загоряння фіксували й в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.

У Ставчанах пошкоджені десять будинків. Відомо про людей, які зазнали легких травм. Пошкоджено будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.

Вибухи у Луцьку, Львові, Дніпрі та інших містах: наслідки масованої атаки на Україну 15 серпня / 3 Фотографії

Вибухи у Дніпрі сьогодні: що відомо про обстріл 15 серпня 2023

Ворог також обстріляв Дніпро. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на одному підприємстві спалахнула пожежа.

Згодом стало відомо, що після влучання по промисловому підприємству у Дніпрі поранені дві людини.

59-річна жінка дістала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували, він у стані середньої тяжкості. Пожежа загалом охопила понад 800 кв. м. Її локалізували.

Окрім підприємства, росіяни обстріляли важливий спортивний об’єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання та займалися діти. На території об’єкта вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.

Вибухи у Луцьку, Львові, Дніпрі та інших містах: наслідки масованої атаки на Україну 15 серпня / 4 Фотографії

Під час ранкової масованої атаки захисники з Повітряного командування Схід збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.

Вибухи у Смілі сьогодні: що відомо про обстріл 15 серпня 2023

Свої ракети Росія спрямувала і на Черкаську область. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що під ранок ворог завдав ракетних ударів по Черкащині.

У Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.

Вибухи у Хмельницькій області сьогодні: що відомо про обстріл 15 серпня 2023

Жителі Хмельниччини вночі також могли чути вибухи. За інформацією Хмельницької ОВА, ракети летіли у напрямку Старокостянтинова, працювала ППО.

Вибухи на Прикарпатті сьогодні: що відомо про обстріл 15 серпня 2023

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу.

Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті, працювала ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок, постраждалих немає.

Вибухи у Луцьку, Львові, Дніпрі та інших містах: наслідки масованої атаки на Україну 15 серпня / 2 Фотографії

Скільки ракет збила ППО вночі 15 серпня 2023

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

чотири крилаті ракети Х-22 — з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3;

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації;

чотири крилаті ракети Калібр з фрегата з акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, Калібр.

Окрім того, зафіксовано вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300, С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Російські військові щодня знищують українські домівки та вбивають людей. Вчора окупанти обстріляли Степне на Запоріжжі та повністю зруйнували житлові помешкання.

Фото: Андрій Садовий, Максим Козицький, Сергій Лисак

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