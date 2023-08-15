Сегодня ночью, 15 августа 2023 года, по территории Украины была объявлена массированная воздушная тревога. Во многих регионах было неспокойно, работала ПВО, к сожалению, есть попадания в разных городах.

Мы расскажем о последствиях обстрела Украины в ночь на 15 августа 2023 года.

Луцк: взрывы сегодня, 15 августа

На Волыни ночью были слышны взрывы. По информации главы Волынской ОВ Юрия Погуляйко, во время ночной воздушной тревоги в области работали силы ПВО.

Сейчас также смотрят

Есть попадание в одно из предприятий промышленности в областном центре. На месте работают все соответствующие службы.

К сожалению, известно о трех погибших, еще несколько человек находятся в больнице.

Взрывы во Львове сегодня: что известно об обстреле 15 августа 2023

Глава города Андрей Садовой рассказал, что много сбитых ракет, но есть попадание по Львову, пострадали частные дома. Соответствующие службы все уже на выезде.

Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах разгорелся пожар. Людей вакуировали. К счастью, без жертв.

По словам Садового, ракета прилетела во двор детского сада. Повреждено более 100 помещений, выбито более 500 окон, разрушен детский сад.

Четыре человека получают медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской.

Небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова. Их оперативно потушили. В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Поступила также информация о повреждениях транспортных средств.

В Ставчанах повреждены десять домов. Известно о людях, которые получили легкие травмы. Повреждены дома также в Суховоле. Пострадавших на этот момент нет.

Взрывы в Луцке, Львове, Днепре и других городах: последствия массированной атаки по Украине 15 августа / 3 Фотографии

Взрывы в Днепре сегодня: что известно об обстреле 15 августа 2023

Враг также обстрелял Днепр. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что на одном предприятии вспыхнул пожар.

Впоследствии стало известно, что после попадания по промышленному предприятию в Днепре ранены два человека.

59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летний мужчина был госпитализирован, он в состоянии средней тяжести. Пожар в целом охватил более 800 кв. м. Его локализовали.

Кроме предприятия, россияне обстреляли важный спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования и занимались дети. На территории объекта вылетели окна, разбитый фасад и внутренняя стена.

Взрывы в Луцке, Львове, Днепре и других городах: последствия массированной атаки по Украине 15 августа / 4 Фотографии

Во время массовой утренней атаки защитники из Воздушного командования Восток сбили над Днепропетровской областью семь крылатых ракет Х-101/555.

Взрывы в Смеле сегодня: что известно об обстреле 15 августа 2023

Свои ракеты Россия направила и в Черкасскую область. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что под утро враг нанес ракетные удары по Черкасской области.

В Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.

В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.

Взрывы в Хмельницкой области сегодня: что известно об обстреле 15 августа 2023

Жители Хмельницкой области ночью могли слышать взрывы. По информации Хмельницкой ОВА, ракеты летели в направлении Староконстантинова, работала ПВО.

Взрывы на Прикарпатье сегодня: что известно об обстреле 15 августа 2023

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что на рассвете западные области Украины подверглись массированному обстрелу.

Звуки взрывов были слышны и на Прикарпатье, работала ПВО. Обломки ракеты попали на частный двор, повреждены хозяйственные постройки и жилой дом, пострадавших нет.

Взрывы в Луцке, Львове, Днепре и других городах: последствия массированной атаки по Украине 15 августа / 2 Фотографии

Сколько ракет сбила ПВО ночью 15 августа 2023 года

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:

четыре крылатых ракеты Х-22 — из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3;

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации;

четыре крылатые ракеты Калибр с фрегата из акватории Черного моря.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр.

Кроме того, зафиксировано восемь пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300, С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

Российские военные ежедневно уничтожают украинские дома и убивают людей. Вчера оккупанты обстреляли Степное в Запорожской области и полностью разрушили жилые дома.

Фото: Андрей Садовой, Максим Козицкий, Сергей Лысак

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.