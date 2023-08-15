Война в Украине

Взрывы в Луцке, Львове, Днепре и других городах: последствия массированной атаки по Украине 15 августа

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 августа 2023, 08:48
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Взрывы в Луцке, Львове, Днепре и других городах: последствия массированной атаки по Украине 15 августа
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