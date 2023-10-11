Уничтожить целую нацию, ее культуру, историю и научные достижения — лишь небольшой список желаний российских оккупантов, которые продолжают терроризировать мирное население Украины. Сегодня, 11 октября, враг обстрелял Никополь Днепропетровской области.

Об атаке российских оккупантов сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Обстрел Никополя — что известно

По словам главы МВД, российские оккупанты разрушили гимназию. Пока известно о двух погибших: : 72-летний мужчина и 70-летняя женщина. Они были работниками этого учебного заведения.

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Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пострадали двое мужчин. Одному 24 года, другому — 71 год.

Обновлено 19:25. Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов разбитой гимназии в Никополе извлекли тело 60-летней женщины. Так общее количество погибших в результате вражеских обстрелов увеличилось до трех человек.

Обновлено 19:50. Глава Днепропетровской ОВА написал, что спасатели извлекли из-под завалов тело 67-летней женщины. Общее число жертв в результате вражеского удара возросло до четырех человек.

Само здание подверглось серьезным разрушениям. Повреждены также 42 частных дома и 18 хозяйственных построек. А еще — инфраструктурный объект, 17 солнечных панелей, магазин, авто.

В Никополе завершены поисковые работы на месте ракетной атаки.

От гимназии остались развалины Россияне ударили по Никополю, есть погибшие / 7 Фотографий

Также россияне уничтожают больницы и угоняют кареты скорых. Читай, что рассказали в Минздраве о количестве разрушенных медучреждений.

Фото: Игорь Клименко и Сергей Лысак

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