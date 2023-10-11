Россияне уничтожают больницы и угоняют кареты скорых. Минздрав о количестве разрушенных медучреждений

За полтора года полномасштабной войны российские оккупанты повредили и уничтожили тысячи объектов критической и гражданской инфраструктуры Украины. Медицинские учреждения — не исключение. В Минздраве сообщили, что россияне уничтожили более 190 медучреждений. Подробнее об этом — в материале.

Сколько больниц уничтожили россияне в Украине

Российские оккупанты целенаправленно атакуют больницы, поликлиники, роддомы, амбулатории и другие медицинские учреждения.

Так, среди медицинской инфраструктуры российские оккупанты разрушили 190 объектов медучреждений — они восстановлению не подлежат. И еще 1447 объектов — повреждены.

Больше всего разрушенных больниц в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской и Черниговской областях.

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Несмотря на ежедневные обстрелы и бомбардировки, работы по восстановлению медицинских учреждений продолжаются. В первую очередь на освобожденных территориях, которые от обстрелов получили небольшие повреждения.

Удалось полностью восстановить 410 объектов медучреждений, еще 410 объектов — восстановлено частично.

Больше всего восстановленных медучреждений в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях, — пишут в Минздраве.

Министерство здравоохранения Украины собирается и дальше восстанавливать медицинскую инфраструктуру для граждан, чтобы люди имели возможность получать помощь, а у врачей были рабочие места.

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