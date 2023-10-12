Найбільший наступ на Авдіївку за всю повномасштабну війну — що відбувається на Сході

На Сході дуже напружена ситуація. Російські військові посилили наступ на Авдіївку. Вже кілька днів там тривають бої без перестанку.

Ми розповімо, що відбувається на Авдіївському напрямку та чому ворог посилив штурм міста.

Яка ситуація в Авдіївці сьогодні 12 жовтня 2023

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 12 жовтня 2023 року повідомив, що на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад десять атак ворога в районі Авдіївки та ще десять атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

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Голова Авдіївської РВА Віталій Барабаш розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже напруженою.

Росіяни кілька днів тому пішли у масований наступ. Спочатку почалися масовані обстріли позицій навколо міста з півночі та півдня, а потім окупанти почали завдавати ударів по місту.

Штурмували загарбники великими силами, застосували десятки одиниць броньованої техніки.

З особового складу у штурмових діях брало участь майже 2000 росіян. Бої тривають вже кілька діб без перестанку.

На жаль, 11 жовтня Барабаш повідомив, що внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед мирного населення. Загинув чоловік 85 років, 44-річний чоловік та 35-річна жінка зазнали поранень, під завалами перебували дві людини.

Сьогодні зранку в ефірі телемарафону Єдині новини Віталій Барабаш розповів, що російські військові вдарили по місцевому урядовому кварталу.

За його словами, постійно під ударами ворожої артилерії перебуває Авдіївський коксохімічний завод. 11 жовтня загарбники вкотре вдарили по заводу, влучивши у цистерни з залишками смоли. Там зайнялася пожежа, а росіяни водночас стверджували, що влучили по складу боєприпасів.

— Це, мабуть, найбільший наступ за всю повномасштабну війну саме на Авдіївку. Все витримали, всі позиції утримали, всі атаки відбили. Місцями навіть намагалися контратакувати. Звичайно, це точково і не мало якогось системного характеру, — розповів Барабаш.

Авдіївка на карті

Чому росіяни посилили наступ на Авдіївку

Аналітики Інституту вивчення війни ISW зазначають, що просування російських військ у районі Авдіївки Донецької області на тактичному рівні навряд чи призведуть до ширших оперативних і стратегічних перемог. Російські війська розпочали локальні атаки в напрямку Авдіївки після інтенсивної артилерійської підготовки поля бою вранці 10 жовтня.

Російські військові не завершили оперативне оточення населеного пункту, але, ймовірно, намагатимуться це зробити.

Експерти вважають, що мета російських атак в районі Авдіївки, ймовірно, є сковування українських сил та недопущення їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Володимир Зеленський про Авдіївку

Президент України акцентував на тяжких боях на Авдіївському напрямку.

— Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати, — написав він у Telegram.

Ситуація складна й на інших напрямках. Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн 12 жовтня 2023.

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