Более 1200 погибших, ответные удары и первый самолет с боеприпасами из США: что происходит в Израиле 11 октября

Наверное, весь мир наблюдает за событиями в Израиле. Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа уже принес много разрушений и жертв. События развиваются очень быстро. Мы расскажем о ситуации в Израиле сегодня 11 октября 2023 года.

В эфире телемарафона Єдині новини депутат кнессета Евгений Сова из Израиля рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, масштабы зверств террористов ХАМАСа просто колоссальны, поэтому никаких переговоров не может быть.

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Он рассказывает, что Исламский джихад угрожал обстрелять Тель-Авив, но этого не произошло. Евгений находится в городе Петах-Тиква, по его словам, там хорошо работает Железный купол. На юге Израиль продолжает операцию в Газе.

Число погибших в Израиле по состоянию на 11 октября 2023 года

Число погибших в результате атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль превысило 1200 человек, около 3000 получили ранения, а судьба около 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа, неизвестна. Число погибших израильских солдат возросло до 170.

Израиль: ситуация сейчас 11 октября 2023 года

ЦАХАЛ сообщили, что возможности ХАМАС по воздушному обнаружению были уничтожены. Самолеты ЦАХАЛа уничтожили передовые системы обнаружения, разработанные террористической организацией ХАМАС, которые использовались для обнаружения самолетов над сектором Газа. В течение многих лет ХАМАС создавал высококачественную сеть камер, спрятанных в солнечных водонагревателях по всему сектору Газа, чтобы отслеживать и контролировать израильские самолеты.

Также военные Израиля нанесли массированные авиаудары по сектору Газа, поразили более 200 целей в прибрежном районе города Газа Аль-Фуркан. Это уже третий удар в этом районе за последние сутки, во время которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей. Аль-Фуркан — район на севере сектора Газа, используется как центр для террористической организации ХАМАС.

Вооруженные силы Израиля сообщают, что было идентифицировано несколько запусков из Сирии на территорию Израиля, часть которых пересекла территорию страны и, вероятно, упала на открытой местности. Солдаты ЦАХАЛа отвечают артиллерийскими и минометными снарядами в направлении источника обстрела в Сирии.

Сообщается, что десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж Туффа. Этот район используется в качестве центра для террористической организации ХАМАС. Также были поражены объекты террористической организации Исламский джихад.

Первый транспортный самолет с передовыми американскими боеприпасами приземлился на авиабазе Неватим на юге Израиля, сообщают военные. ЦАХАЛ говорит, что боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям.

США поддерживают Израиль, поэтому государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит страну, сообщил представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Во время своего визита в Израиль Блинкен пообщается с израильскими партнерами о ситуации на местах и выяснит, как Штаты могут продолжать. Ожидается, что Блинкен отправится в Израиль в среду и прибудет в четверг, 12 октября. “Государственный секретарь ожидает встречи с высшим руководством израильского правительства и продолжения дискуссий, которые он и президент ведут с ними с момента первых нападений в субботу”, — отметил Миллер.

Читать по теме Конфликт длится более 75 лет! Почему Израиль воюет с сектором Газа и какова история этих территорий Читай подробнее историю конфликта Израиля с сектором Газа.

Сколько украинцев пострадало в Израиле

Число погибших украинцев в Израиле возросло до трех, девять получили ранения, шестеро считаются пропавшими без вести, — сообщил спикер МИД Олег Николенко.

За помощью в посольство Украины в Израиле обратилось более 1000 человек, и это число растет, — отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Однако еще более сложная ситуация с эвакуацией украинцев из сектора Газа. На нее вызвались 160 украинцев, говорит Корнийчук. Эвакуацию, предварительно, планируют на 12-13 октября при условии того, что пункт пропуска Рафах из Полосы Газа на египетскую сторону будет открыт.

Украинцев оттуда будут вывозить в Египет, а дальше в течение 48 часов их нужно будет перевезти в другую страну. Эвакуацию проводят на средства спонсоров.

Прекратится ли помощь США Украине из-за вооруженного конфликта в Израиле

США являются одним из стратегических союзников Израиля и оказывают стране помощь. Украинцев беспокоит, что вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа отвлечет от войны в Украине и помощь США нам уменьшится.

Но Штаты уверяют, что имеют достаточно ресурсов для того, чтобы одновременно поддерживать борьбу Украины против российской агрессии и помогать Израилю в защите своей территории и граждан, сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

— Мы решительно отвергаем мнение, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать, — сказал Салливан.

Ранее мы рассказывали, что такое ХАМАС. Читай подробнее по ссылке, почему они напали на Израиль.

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