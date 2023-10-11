Более 1200 погибших, ответные удары и первый самолет с боеприпасами из США: что происходит в Израиле 11 октября

Наверное, весь мир наблюдает за событиями в Израиле. Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа уже принес много разрушений и жертв. События развиваются очень быстро. Мы расскажем о ситуации в Израиле сегодня 11 октября 2023 года.
В эфире телемарафона Єдині новини депутат кнессета Евгений Сова из Израиля рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.
По его словам, масштабы зверств террористов ХАМАСа просто колоссальны, поэтому никаких переговоров не может быть.
Он рассказывает, что Исламский джихад угрожал обстрелять Тель-Авив, но этого не произошло. Евгений находится в городе Петах-Тиква, по его словам, там хорошо работает Железный купол. На юге Израиль продолжает операцию в Газе.
Число погибших в результате атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль превысило 1200 человек, около 3000 получили ранения, а судьба около 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа, неизвестна. Число погибших израильских солдат возросло до 170.
Число погибших украинцев в Израиле возросло до трех, девять получили ранения, шестеро считаются пропавшими без вести, — сообщил спикер МИД Олег Николенко.
За помощью в посольство Украины в Израиле обратилось более 1000 человек, и это число растет, — отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
За помощью в посольство Украины в Израиле обратилось более 1000 человек, и это число растет, — отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Однако еще более сложная ситуация с эвакуацией украинцев из сектора Газа. На нее вызвались 160 украинцев, говорит Корнийчук. Эвакуацию, предварительно, планируют на 12-13 октября при условии того, что пункт пропуска Рафах из Полосы Газа на египетскую сторону будет открыт.
Украинцев оттуда будут вывозить в Египет, а дальше в течение 48 часов их нужно будет перевезти в другую страну. Эвакуацию проводят на средства спонсоров.
США являются одним из стратегических союзников Израиля и оказывают стране помощь. Украинцев беспокоит, что вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа отвлечет от войны в Украине и помощь США нам уменьшится.
Но Штаты уверяют, что имеют достаточно ресурсов для того, чтобы одновременно поддерживать борьбу Украины против российской агрессии и помогать Израилю в защите своей территории и граждан, сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
— Мы решительно отвергаем мнение, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать, — сказал Салливан.
Ранее мы рассказывали, что такое ХАМАС. Читай подробнее по ссылке, почему они напали на Израиль.
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