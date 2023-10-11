Понад 1200 загиблих, удари у відповідь та перший літак із боєприпасами зі США: що відбувається в Ізраїлі 11 жовтня

Напевно, увесь світ спостерігає за подіями в Ізраїлі. Збройний конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази приніс вже багато руйнувань та жертв. Події розвиваються дуже швидко. Ми розповімо про ситуацію в Ізраїлі сьогодні, 11 жовтня 2023.
В ефірі телемарафону Єдині новини депутат кнесету Євген Сова з Ізраїлю розповів про ситуацію на Близькому Сході.
За його словами, масштаби звірств терористів ХАМАСу просто колосальні, тож ніяких перемовин не може бути.
Він розповідає, що Ісламський Джихад погрожував обстріляти Тель-Авів, але цього не сталося. Євген перебуває у місті Петах-Тіква, за його словами, там добре працює Залізний купол. На півдні Ізраїль продовжує операцію в Газі.
Кількість загиблих у результаті атаки палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль перевищила 1200 осіб, близько 3000 отримали поранення, а доля близько 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Гази, невідома. Кількість загиблих ізраїльських солдатів зросла до 170.
Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох, дев’ять зазнали поранень, шестеро вважаються зниклими безвісти, — повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
По допомогу до посольства України в Ізраїлі звернулася понад 1000 людей і це число зростає, — зазначив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
По допомогу до посольства України в Ізраїлі звернулася понад 1000 людей і це число зростає, — зазначив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Проте ще складніша ситуація з евакуацією українців з сектора Гази. На неї зголосилися 160 українців, каже Корнійчук. Евакуацію, попередньо, планують на 12-13 жовтня за умови того, що пункт пропуску Рафах зі Смуги Гази на єгипетську сторону буде відкритий.
Українців звідти вивозитимуть до Єгипту, а далі впродовж 48 годин їх треба буде перевезти до якоїсь іншої країни. Евакуацію проводять за кошти спонсорів.
США є одним зі стратегічних союзників Ізраїлю і надають країні допомогу. Українців хвилює, що збройний конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази відверне увагу від війни в Україні та допомога США нам зменшиться.
Але Штати запевняють, що мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та надавати допомогу Ізраїлю у захисті своєї території й громадян, повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
— Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України й підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити, — сказав Салліван.
Раніше ми розповідали, що таке ХАМАС. Читай детальніше за посиланням, чому вони напали на Ізраїль.
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