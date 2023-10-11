Понад 1200 загиблих, удари у відповідь та перший літак із боєприпасами зі США: що відбувається в Ізраїлі 11 жовтня

Напевно, увесь світ спостерігає за подіями в Ізраїлі. Збройний конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази приніс вже багато руйнувань та жертв. Події розвиваються дуже швидко. Ми розповімо про ситуацію в Ізраїлі сьогодні, 11 жовтня 2023.

В ефірі телемарафону Єдині новини депутат кнесету Євген Сова з Ізраїлю розповів про ситуацію на Близькому Сході.

За його словами, масштаби звірств терористів ХАМАСу просто колосальні, тож ніяких перемовин не може бути.

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Він розповідає, що Ісламський Джихад погрожував обстріляти Тель-Авів, але цього не сталося. Євген перебуває у місті Петах-Тіква, за його словами, там добре працює Залізний купол. На півдні Ізраїль продовжує операцію в Газі.

Кількість загиблих в Ізраїлі станом на 11 жовтня 2023

Кількість загиблих у результаті атаки палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль перевищила 1200 осіб, близько 3000 отримали поранення, а доля близько 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Гази, невідома. Кількість загиблих ізраїльських солдатів зросла до 170.

Ізраїль: ситуація зараз 11 жовтня 2023

ЦАХАЛ повідомили , що можливості ХАМАС з повітряного виявлення були знищені. Літаки ЦАХАЛу знищили передові системи виявлення, розроблені терористичною організацією ХАМАС, які використовувалися для виявлення літаків над сектором Гази. Протягом багатьох років ХАМАС створив високоякісну мережу камер, захованих у сонячних водонагрівачах по всьому сектору Гази, щоб відстежувати та контролювати ізраїльські літаки.

Також військові Ізраїля завдали масованих авіаударів по сектору Гази, вразили понад 200 цілей у прибережному районі міста Газа Аль-Фуркан. Це вже третій удар у цьому районі за останню добу, під час якого ЦАХАЛ вразив понад 450 цілей. Аль-Фуркан — район на півночі сектора Гази, використовується як центр для терористичної організації ХАМАС.

Збройні сили Ізраїлю повідомляють , що було ідентифіковано кілька запусків із Сирії на територію Ізраїлю, частина з яких перетнула територію країни та, ймовірно, впала на відкритій місцевості. Солдати ЦАХАЛу відповідають артилерійськими та мінометними снарядами в напрямку джерела обстрілу в Сирії.

Повідомляється , що десятки винищувачів завдали ударів по понад 70 цілям у районі Дарадж Туффа. Цей район використовується як центр для терористичної організації ХАМАС. Також було вражено об’єкти терористичної організації Ісламський джихад.

Перший транспортний літак із передовими американськими боєприпасами приземлився на авіабазі Неватім на півдні Ізраїлю, повідомляють військові. ЦАХАЛ каже, що боєприпаси призначені для завдання значних ударів і підготовки до додаткових сценаріїв.

США підтримують Ізраїль, тому державний секретар США Ентоні Блінкен найближчими днями відвідає країну, повідомив речник Держдепу США Метью Міллер. Під час свого візиту до Ізраїлю Блінкен поспілкується з ізраїльськими партнерами про ситуацію на місцях та з’ясує, як Штати можуть продовжувати надавати підтримку Ізраїлю. Очікується, що Блінкен вирушить до Ізраїлю в середу й прибуде в четвер, 12 жовтня. “Державний секретар очікує на зустріч із вищим керівництвом ізраїльського уряду і продовження дискусій, які він і президент ведуть з ними з моменту перших нападів у суботу”, — зазначив Міллер.

Читати на тему Конфлікт триває понад 75 років! Чому Ізраїль воює з сектором Гази та яка історія цих територій Читай детальніше історію конфлікту Ізраїлю з сектором Гази.

Скільки українців постраждало в Ізраїлі

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох, дев’ять зазнали поранень, шестеро вважаються зниклими безвісти, — повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

По допомогу до посольства України в Ізраїлі звернулася понад 1000 людей і це число зростає, — зазначив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Проте ще складніша ситуація з евакуацією українців з сектора Гази. На неї зголосилися 160 українців, каже Корнійчук. Евакуацію, попередньо, планують на 12-13 жовтня за умови того, що пункт пропуску Рафах зі Смуги Гази на єгипетську сторону буде відкритий.

Українців звідти вивозитимуть до Єгипту, а далі впродовж 48 годин їх треба буде перевезти до якоїсь іншої країни. Евакуацію проводять за кошти спонсорів.

Чи припиниться допомага США Україні через збройний конфлікт в Ізраїлі

США є одним зі стратегічних союзників Ізраїлю і надають країні допомогу. Українців хвилює, що збройний конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази відверне увагу від війни в Україні та допомога США нам зменшиться.

Але Штати запевняють, що мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та надавати допомогу Ізраїлю у захисті своєї території й громадян, повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

— Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України й підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити, — сказав Салліван.

Раніше ми розповідали, що таке ХАМАС. Читай детальніше за посиланням, чому вони напали на Ізраїль.

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