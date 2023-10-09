Священна місія чи терористичні акти: хто такі ХАМАС і чого вони прагнуть досягти

Останніми днями світ застиг перед новинами: в Ізраїлі точаться криваві бої між регулярною армією країни ЦАХАЛ та палестинським ісламістським воєнізованим угрупуванням ХАМАС.

Раніше ми розповідали тобі, з чого почалася війна між Ізраїлем та Сектором Гази цього року, а сьогодні хочемо пояснити, хто такі ХАМАС та яку ціль вони переслідують.

Хто такі ХАМАС

ХАМАС це найбільше палестинське ісламістське воєнізоване угрупування, яке керує Сектором Гази та є послідовним противником Ізраїлю.

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Сама назва ХАМАС перекладається як ретельність. Абревіатура означає Рух ісламського опору.

Заснували угрупування у 1987 році, після повстання палестинців проти Ізраїльського контролю на Західному березі ріки Йордан та Сектору Гази. Ця подія також відома як Перша палестинська інтифада.

ХАМАС прагне знищити контроль Ізраїлю та саму державу як таку. Також ХАМАС прагне соціальної підтримки для палестинців. Ізраїль мав три військові зіткнення з ісламістським угрупуванням. Загалом весь склад або крило ХАМАС оголошені терористичною організацією у США, Великій Британії, Ізраїлі та ЄС.

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ХАМАС напав на Ізраїль та неодноразово й послідовно вбивав мирних ізраїльтян.

У 1996 році бойовики підірвали кілька автобусів, де загинуло близько 60 людей. Це була помста за вбивство одного з лідерів ХАМАС та ініціатора стратегії смертників Ахья Аяша. Ця подія спричинила тиск та налаштованість ізраїльтян проти мирного врегулювання протистояння.

Навіть організований Біллом Клінтоном саміт в Кемп-Девіді у 2000 році не похитнув, а навпаки — посилив позиції ХАМАС.

Завдяки протекції ХАМАС палестинців, організації шкіл та лікарень для них, угрупування отримало підтримку з боку населення під час атак смертників. Ці дії палестинці називали “відплатою” за втрати на Західному березі ріки Йордан, який бойовики вважають своєю землею.

У 2004 році Ізраїль знищив духовного наставника ХАМАС шейха Ахмеда Ясина та його наступника Абдула Азіза аль-Рантіссі. Тоді ж помер і лідер ФАТХ Ясір Арафат.

ХАМАС нині викрадає мирних ізраїльтян та знущається з них. Військову підтримку тривалий час ХАМАС отримував від Ірану. Нині переважну більшість ракет ХАМАС виготовляє на території Сектора Гази.

Чому ХАМАС напали

ХАМАС ретельно готувався до атаки 7 жовтня 2023 року, запустив сотні ракет та зухвало зайшов на територію Ізраїлю.

Тепер світ та самі ізраїльтяни очікують на неминучу та жорстку відповідь Ізраїлю, стає очевидним, що уряд думає про знищення ХАМАС як такого.

Ракетні атаки Сектора Гази Ізраїль відбиває своєю протиповітряною системою Залізний купол. Що це за ППО та які його характеристики, ми писали раніше.

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