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Священная миссия или террористические акты: кто такие ХАМАС и какие цели они преследуют

Виктория Мельник, редактор сайта 09 октября 2023, 13:15
ХАМАС это
Фото: Twitter

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