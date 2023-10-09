Священная миссия или террористические акты: кто такие ХАМАС и какие цели они преследуют

В последние дни мир застыл перед новостями: в Израиле идут кровавые бои между регулярной армией страны ЦАХАЛ и палестинской исламистской военизированной группировкой ХАМАС.
Раньше мы рассказывали тебе, с чего началась война между Израилем и Сектором Газа в этом году, а сегодня хотим объяснить, кто такие ХАМАС и какую цель они преследуют.
ХАМАС — это самая большая палестинская исламистская военизированная группировка, которая руководит Сектором Газа и является последовательным противником Израиля.
Само название ХАМАС переводится как усердие. Аббревиатура означает Движение исламского сопротивления.
Само название ХАМАС переводится как усердие. Аббревиатура означает Движение исламского сопротивления.
Основали группировку в 1987 году, после восстания палестинцев против Израильского контроля на Западном берегу реки Иордан и Сектора Газа. Это событие также известно как Первая палестинская интифада.
ХАМАС стремится уничтожить контроль Израиля и само государство как такое. Также ХАМАС стремится к социальной поддержке для палестинцев. Израиль имел три военных столкновения с исламистской группировкой. В целом всю группировку или крыло ХАМАС объявили террористической организацией в США, Великобритании, Израиле и ЕС.
ХАМАС напал на Израиль и неоднократно и последовательно убивал мирных израильтян.
В 1996 году боевики взорвали несколько автобусов, где погибли около 60 человек. Это была месть за убийство одного из лидеров ХАМАС и инициатора стратегии смертников Ахья Аяша. Это событие повлекло за собой давление и настроение израильтян против мирного урегулирования противостояния.
Даже организованный Биллом Клинтоном саммит в Кэмп-Дэвиде в 2000 году не пошатнул, а наоборот — усилил позиции ХАМАС.
Даже организованный Биллом Клинтоном саммит в Кэмп-Дэвиде в 2000 году не пошатнул, а наоборот — усилил позиции ХАМАС.
Благодаря протекции ХАМАС палестинцев, организации школ и больниц для них, группировка получила поддержку со стороны населения во время атак смертников. Эти действия палестинцы называли “возмездием” за потери на Западном берегу реки Иордан, который боевики считают своей землей.
Фото: Х
В 2004 году Израиль уничтожил духовного наставника ХАМАС шейха Ахмеда Ясина и его преемника Абдула Азиза аль-Рантисси. Тогда же скончался и лидер ФАТХ Ясир Арафат.
ХАМАС сейчас похищает мирных израильтян и издевается над ними. Военную поддержку долгое время ХАМАС получал от Ирана. В настоящее время большинство ракет ХАМАС производит на территории Сектора Газа.
ХАМАС тщательно готовились к атаке 7 октября 2023, запустили сотни ракет и зашли на территорию Израиля.
Теперь мир и сами израильтяне ожидают неизбежного и жесткого ответа Израиля, становится очевидным, что правительство думает об уничтожении ХАМАС как такового.
Ракетные атаки Сектора Газа Израиль отражает своей противовоздушной системой Железный купол. Что это за ПВО и какие его характеристики, мы писали раньше.
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