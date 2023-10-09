Священная миссия или террористические акты: кто такие ХАМАС и какие цели они преследуют

В последние дни мир застыл перед новостями: в Израиле идут кровавые бои между регулярной армией страны ЦАХАЛ и палестинской исламистской военизированной группировкой ХАМАС.

Раньше мы рассказывали тебе, с чего началась война между Израилем и Сектором Газа в этом году, а сегодня хотим объяснить, кто такие ХАМАС и какую цель они преследуют.

Кто такие ХАМАС

ХАМАС — это самая большая палестинская исламистская военизированная группировка, которая руководит Сектором Газа и является последовательным противником Израиля.

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Само название ХАМАС переводится как усердие. Аббревиатура означает Движение исламского сопротивления.

Основали группировку в 1987 году, после восстания палестинцев против Израильского контроля на Западном берегу реки Иордан и Сектора Газа. Это событие также известно как Первая палестинская интифада.

ХАМАС стремится уничтожить контроль Израиля и само государство как такое. Также ХАМАС стремится к социальной поддержке для палестинцев. Израиль имел три военных столкновения с исламистской группировкой. В целом всю группировку или крыло ХАМАС объявили террористической организацией в США, Великобритании, Израиле и ЕС.

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ХАМАС напал на Израиль и неоднократно и последовательно убивал мирных израильтян.

В 1996 году боевики взорвали несколько автобусов, где погибли около 60 человек. Это была месть за убийство одного из лидеров ХАМАС и инициатора стратегии смертников Ахья Аяша. Это событие повлекло за собой давление и настроение израильтян против мирного урегулирования противостояния.

Даже организованный Биллом Клинтоном саммит в Кэмп-Дэвиде в 2000 году не пошатнул, а наоборот — усилил позиции ХАМАС.

Благодаря протекции ХАМАС палестинцев, организации школ и больниц для них, группировка получила поддержку со стороны населения во время атак смертников. Эти действия палестинцы называли “возмездием” за потери на Западном берегу реки Иордан, который боевики считают своей землей.

В 2004 году Израиль уничтожил духовного наставника ХАМАС шейха Ахмеда Ясина и его преемника Абдула Азиза аль-Рантисси. Тогда же скончался и лидер ФАТХ Ясир Арафат.

ХАМАС сейчас похищает мирных израильтян и издевается над ними. Военную поддержку долгое время ХАМАС получал от Ирана. В настоящее время большинство ракет ХАМАС производит на территории Сектора Газа.

Почему ХАМАС напали

ХАМАС тщательно готовились к атаке 7 октября 2023, запустили сотни ракет и зашли на территорию Израиля.

Теперь мир и сами израильтяне ожидают неизбежного и жесткого ответа Израиля, становится очевидным, что правительство думает об уничтожении ХАМАС как такового.

Ракетные атаки Сектора Газа Израиль отражает своей противовоздушной системой Железный купол. Что это за ПВО и какие его характеристики, мы писали раньше.

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