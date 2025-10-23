Россия вернула в Украину еще 1000 тел: вероятно, они принадлежат военным

В Украину вернули 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. О репатриационных мероприятиях сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Возвращение тел украинцев 23 октября: детали

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время осуществят все необходимые экспертизы и проведут идентификацию репатриированных тел.

Возвращение тел провели по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

В штабе выразили благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста. Также отдельно поблагодарили личный состав Центрального управления ГВД при Генштабе и Объединенного центра обеспечения мероприятий ГВД ВСУ.

Именно эти органы осуществляют перевозку репатриированных тел в определенные государственные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судмедэкспертам.

Во время идентификации тел специалисты по судмедэкспертизе видят страшные последствия пыток. Мы рассказывали, как проходит установление личности и что встречают во время работы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!