Росія повернула до України ще 1000 тіл: ймовірно, вони належать військовим

До України повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про репатріаційні заходи повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл українців 23 жовтня: деталі

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом здійснять всі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Повернення тіл провели за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони України.

В штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Також окремо подякували особовому складу Центрального управління ЦВС при Генштабі та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ.

Саме ці органи здійснюють перевезення репатрійованих тіл до визначених державних установ, організовує передання загиблих представникам правоохоронних органів та судмедекспертам.

Під час ідентифікації тіл фахівці з судмедекспертизи бачать страшні наслідки катувань. Ми розповідали, як відбувається встановлення особи і на що натрапляють під час роботи.

