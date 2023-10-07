Массированная ракетная атака по Израилю и уличные бои: подробности о ситуации по состоянию на этот момент

Ночью Израиль пережил массированную ракетную атаку со стороны сектора Газа. В городах вспыхнули пожары.

Под ударом оказались Юг и Центр страны, в частности Тель-Авив. Предварительно известно о погибших и пострадавших. Сообщается об уличных боях в городах Израиля.

Вікна рассказывают, что известно по состоянию на этот момент.

Сейчас также смотрят

ХАМАС атаковали Израиль тысячами ракет 7 октября 2023 года

Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции против Израиля. Группа утверждает, что по Израилю было выпущено 5000 ракет, а изображения в соцсетях показывают, что вооруженные боевики пересекли границу и проникли в город Сдерот. Боевые действия ведутся по меньшей мере в семи городах Израиля.

На видео в соцсетях видны горящие автомобили и поврежденные здания. The Juraselum Post сообщает, что сотни израильтян получили ранения во время ракетных обстрелов ХАМАС от Беэр-Шевы до Иерусалима. Есть и погибшие.

В сети распространяются видео, на которых видно, что боевики расстреливают гражданских израильтян на улицах и в домах.

The Times of Israel сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля, что 545 человек были госпитализированы с начала массовой атаки ХАМАС.

А служба экстренной помощи Magen David Adom сообщила, что по меньшей мере 22 человека погибли. Вероятно, количество жертв возрастет.

Кроме того, глава регионального совета Шаар Ха-Негев Офир Либштейн был убит во время перестрелки с террористами.

Израильтяне по всей стране — во время шабата и праздника Симхат Тора — проснулись сегодня утром от звуков сирен и ракетных обстрелов ХАМАС из Газы. Мы будем защищаться, — заявила Армия обороны Израиля.

Сперва министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от сектора Газа. А впоследствии стало известно, что режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

ХАМАС совершила серьезную ошибку сегодня утром и начала войну против Израиля. Войска ЦАХАЛа воюют против врага в любом месте. Государство Израиль выиграет эту войну, — заявил министр обороны Йоав Галлант после оценки ситуации.

Армия Израиля ЦАХАЛ объявила о начале контртеррористической операции Железные мечи в секторе Газа.

— Никогда еще не было столь масштабного нападения ХАМАС на Израиль. Террористы захватили центр израильского города Ашкелон (7 км на север от сектора Газа) после прорыва из сектора. Считается, что Сдерот частично находится под контролем ХАМАС. Это означает войну, – комментирует военный аналитик BILD Джулиан Рипке.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил перед израильской общественностью.

— Это не операция, это война. В первую очередь я поручил очистить населенные пункты от проникших в них террористов. Враг заплатит цену, которую он никогда не знал, — заявил Биньямин Нетаньяху.

В связи с ситуацией Минобороны Израиля одобрил широкомасштабный призыв резервистов. Местных призывали не выходить на улицы.

Одна из жительниц города Рамла рассказала Вікнам, что из-за окна слышны выстрелы, люди не выходят из дома.

МИД Украины создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. По состоянию на 13:00 украинцев среди пострадавших в результате нападения ХАМАС нет.

Следим за ситуацией.

Рекомендации гражданам Украины в Израиле

Посольство Украины в Израиле призывает следовать инструкциям местных властей.

В случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами, — говорится в сообщении.

Следует следить за веб-сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться к:

посольству Украины в Израиле по телефону экстренной связи +972-546-676-782;

украинскому дипучреждению в г. Рамалла по телефону +972-59-823-93-99.

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что МИД Украины создал оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Пока что среди пострадавших в результате боевых действий украинцев нет.

В то же время, украинское посольство находится в постоянном контакте с израильскими властями и основными больницами.

Напомним, при содействии Израиля в Украине была разработана новая система уведомлений воздушной тревоги. Читай, что об этом известно.

Фото: Pexels, скриншот с видео из соцсетей

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.