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Массированная ракетная атака по Израилю и уличные бои: подробности о ситуации по состоянию на этот момент

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 07 октября 2023, 12:45
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