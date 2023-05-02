Разработал Израиль для Украины: что известно о новой системе уведомлений о воздушной тревоге

За время большого вторжения мы, к сожалению, уже привыкли к сигналам воздушной тревоги в разное время суток. Ведь российская агрессия против Украины заставила нас адаптироваться к новой, опасной жизни.

Если ты сегодня в Киеве внезапно услышал(-а) сигнал воздушной тревоги, но не увидел(-а) оповещения от Киев Цифровой — не волнуйся, это тестовое испытание новой системы оповещений.

В мае в столице также должны пройти испытания израильской системы уведомлений. Узнай об этом подробнее в материале.

Новое оповещение воздушной тревоги в Киеве

В апреле стало известно, что Израиль будет помогать Украине разрабатывать систему оповещения о ракетной атаке. Испытания разработанной специально для Украины системы должны пройти в мае этого года.

Об этом сообщало издание Walla со ссылкой на израильских и украинских чиновников.

— Командование тыла планирует провести испытания системы гражданского оповещения, которую разрабатывает Израиль для Украины, в следующем месяце, с целью запустить систему уже летом, — говорится в сообщении.

Также известно, что в случае положительных результатов испытания такие системы оповещений полноценно заработают не только в столице Украины, но и в других городах-миллионниках страны.

По данным Walla, основные отличия между системой оповещения о ракетной угрозе для Украины и Израиля состоят в размерах стран и ракетах, которые запускает РФ.

Новая система оповещения должна подключаться к украинской радиолокационной системе, что позволит быстрее и точнее посылать сигналы уведомлений на мобильные телефоны граждан и включать звуковые сигналы только в тех местах, где есть опасность попасть под ракетный удар.

Таким образом, у одних украинцев будет больше времени для того, чтобы добраться до укрытия, а другие будут продолжать привычную жизнь.

Такое сотрудничество между Украиной и Израилем — многообещающее, а украинцы уже нередко высказывают мысль об опыте Израиля в системах ПВО, которые могли бы понадобиться Украине. Но как на самом деле живут в милитарной стране и подойдет ли это украинцам, мы разбирали в другом материале.

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