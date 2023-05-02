Твоя безопасность

Разработал Израиль для Украины: что известно о новой системе уведомлений о воздушной тревоге

Виктория Мельник, редактор сайта 02 мая 2023, 17:30
Воздушная тревога
Фото: Pexels

Больше новостей
Мила Еремеева
Наша задача — продолжать жить: как Мила Еремеева овладевает собственными страхами во время великой войны
Верховна Рада визнала рашизм державною ідеологією РФ
Назвали вещи своими именами: Верховная Рада признала рашизм государственной идеологией РФ
інфаркт
Отсчет идет на минуты! Как распознать инфаркт и сколько времени на спасение — рассказывает кардиолог
лактоза
Не буду пить молоко, а то будет плохо! А может, не будет? Рассказываем пять мифов о лактозе
Смотреть больше

Материалы по теме

Мила Еремеева
Наша задача — продолжать жить: как Мила Еремеева овладевает собственными страхами во время великой войны
Верховна Рада визнала рашизм державною ідеологією РФ
Назвали вещи своими именами: Верховная Рада признала рашизм государственной идеологией РФ
Як передати показання за світло: інструкція
Легче, чем кажется: как передать показания за свет
Курортний комплекс Свидовець на Закарпаття: як може допомогти регіону
Хребет Свидовец в Карпатах застраивать не будут — мнения и объяснения экспертов

Видео
Воєнний стан в Україні

Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:09:16
Ізраїль
Мы просим их стать праведниками мира: изменились ли отношения между Украиной и Израилем
0:04:49
Ірпінь відбудова
Разрушенный Ирпень оживает: как продвигается восстановление города и сколько на это нужно денег
Карта бойових дій в Україні
Каждый день ставит существование РФ под вопрос? Карта боевых действий в Украине 2 мая в режиме онлайн
0:03:32
Мобільна група лікарів в Івано-Франківській області: як лікують переселенців
Они не брошены! Как в Прикарпатье мобильная группа врачей заботится о переселенцах
0:02:56
штурм Бахмут
Штурм на позиции под Бахмутом попал на видео. Уникальные кадры операции ВСУ
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
С ними война могла бы закончиться уже летом! Почему для Украины так важны истребители F-16 и зачем разрешение США
0:06:30
Як розвивати благодійні ініціативи — навчання для волонтерів
Развиваться и продолжать свое дело: в мае стартует обучение для волонтеров
0:04:30
Олександр Бабіч: історія одеського волонтера та науковця
История не из сладких! Как известный мальчик из этикетки сгущенки помогает военным и изучает нашу историю
0:07:19
Карта бойових дій в Україні 01.05.2023 онлайн
Оккупанты оставили некоторые позиции в Бахмуте: карта боевых действий на 1 мая 2023 года и ситуация на фронте
Больше видео
Верховна Рада визнала рашизм державною ідеологією РФ
Читать дальше
Назвали вещи своими именами: Верховная Рада признала рашизм государственной идеологией РФ
Як передати показання за світло: інструкція
Читать дальше
Легче, чем кажется: как передать показания за свет

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь