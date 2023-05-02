Розробив Ізраїль для України: що відомо про нову систему сповіщень повітряної тривоги

За час великого вторгнення ми, на жаль, вже звикли до сигналів повітряної тривоги у різну пору доби. Адже російська агресія проти України змусила нас адаптуватися до нового, небезпечного життя.

Якщо ти сьогодні в Києві раптово почув(-ла) сигнал повітряної тривоги, але не побачив(-ла) оповіщення від Київ Цифровий — не переймайся, це тестове випробування нової системи оповіщень.

Та в травні у столиці також мають пройти випробування ізраїльської системи сповіщень. Дізнайся про це детальніше у матеріалі.

Нове оповіщення повітряної тривоги в Києві

У квітні стало відомо, що Ізраїль допомагатиме Україні розробляти систему оповіщення про ракетну атаку. Випробування розробленої спеціально для України системи мають пройти у травні цього року.

Про це повідомляло видання Walla з посиланням на ізраїльських та українських чиновників.

— Командування тилу планує провести випробування системи цивільного сповіщення, яку Ізраїль розробляє для України, наступного місяця, з метою запустити систему вже влітку, — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що у разі позитивних результатів випробування такі системи оповіщень повноцінно запрацюють не лише у столиці України, а й в інших містах-мільйонниках країни.

За даними Walla, основні відмінності між системою оповіщення про ракетну загрозу для України та Ізраїлю полягають у розмірах країн та ракетах, які запускає РФ.

Нова система оповіщення має підключатися до української радіолокаційної системи, що дасть змогу швидше та точніше надсилати сигнали сповіщень на мобільні телефони громадян та вмикати звукові сигнали тільки в тих місцях, де є небезпека потрапити під ракетний удар.

Отже, одні українці матимуть більше часу для того, щоб дістатися до укриття, а інші — продовжуватимуть звичне життя.

Така співпраця між Україною та Ізраїлем — багатонадійна, а українці вже нерідко висловлюють думку про досвід Ізраїлю в системах ППО, які могли б знадобитися Україні. Та як насправді живуть у мілітарній країні й чи підійде це українцям, ми розбирали в іншому матеріалі.

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