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Розробив Ізраїль для України: що відомо про нову систему сповіщень повітряної тривоги

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Травня 2023, 17:30
Повітряна тривога
Фото: Pexels

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