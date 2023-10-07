Масована ракетна атака по Ізраїлю та вуличні бої: подробиці про ситуацію станом на цю мить

Вночі Ізраїль пережив масовану ракетну атаку з боку сектора Гази. У містах спалахнули пожежі.

Під ударом опинились Південь та Центр країни, зокрема Тель-Авів. Попередньо, відомо про загиблих та постраждалих. Повідомляється про вуличні бої у містах Ізраїлю.

Вікна розповідають, що відомо станом на цю мить.

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Озброєне крило ХАМАС оголосило про початок операції проти Ізраїлю. Група стверджує, що по Ізраїлю було випущено 5000 ракет, а зображення в соцмережах показують, що озброєні бойовики перетнули кордон і проникли в місто Сдерот. Бойові дії наразі ведуться щонайменше у семи містах Ізраїлю.

На відео в соцмережах видно палаючі автомобілі та пошкоджені будівлі. The Juraselum Post повідомляє, що сотні ізраїльтян отримали поранення під час ракетного обстрілу ХАМАС від Беер-Шеви до Єрусалиму. Є й загиблі.

У мережі ширяться відео, на яких видно, що бойовики розстрілюють цивільних ізраїльтян на вулицях та у будинках.

The Times of Israel повідомляє з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю, що 545 людей були госпіталізовані з початку масової атаки ХАМАС.

А служба екстреної допомоги Magen David Adom повідомила, що щонайменше 22 людини загинули. Ймовірно, кількість жертв зросте.

Крім того, голова регіональної ради Шаар Ха-Негев Офір Лібштейн був убитий під час перестрілки з терористами.

Ізраїльтяни по всій країні — під час шабату та свята Сімхат Тора — прокинулися сьогодні вранці від звуків сирен і ракетного обстрілу ХАМАС із Гази. Ми будемо захищатися, — заявила Армія оборони Ізраїлю.

Спершу міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив надзвичайну ситуацію у радіусі 80 км від сектору Гази. А згодом стало відомо, що режим надзвичайного стану ввели на всій території країни.

ХАМАС зробила серйозну помилку сьогодні вранці й розпочала війну проти Ізраїлю. Війська ЦАХАЛу воюють проти ворога в будь-якому місці. Держава Ізраїль виграє цю війну, — заявив міністр оборони Йоав Галлант після оцінки ситуації.

Армія Ізраїлю ЦАХАЛ оголосила про початок контртерористичної операції Залізні мечі у секторі Гази.

— Ніколи ще не було такого масштабного нападу ХАМАС на Ізраїль. Терористи захопили центр ізраїльського міста Ашкелон (7 км на північ від сектора Гази) після прориву із сектора. Вважається, що Сдерот частково перебуває під контролем ХАМАСу. Це означає війну, — коментує військовий аналітик BILD Джуліан Ріпке.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху виступив перед ізраїльською громадськістю.

— Це не операція, це війна. Насамперед я доручив очистити населені пункти від терористів, які в них проникли. Ворог заплатить ціну, якої він ніколи не знав, — заявив Біньямін Нетаньяху.

У зв’язку з ситуацією Міноборони Ізраїлю схвалило широкомасштабний призов резервістів. Місцевих закликали не виходити на вулиці.

Одна з мешканок міста Рамла розповіла, що з-за вікна чути постріли, люди не виходять з домівок.

МЗС України створило оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Станом на 13:00 українців серед потерпілих внаслідок нападу ХАМАС немає.

Стежимо за ситуацією.

Рекомендації громадянам України в Ізраїлі

Посольство України в Ізраїлі закликає дотримуватись інструкцій місцевої влади.

У разі перебування у населених пунктах країни, які знаходяться у безпосередній близькості від сектору Гази під час включення сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами, — йдеться в повідомленні.

Варто слідкувати за веб-сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій потрібно звертатися до:

посольства України в Ізраїлі за телефоном екстреного зв’язку +972-546-676-782;

української дипустанови в м. Рамалла за телефоном +972-59-823-93-99.

Водночас українське посольство перебуває на постійному контакті з ізраїльською владою та основними лікарнями.

Нагадаємо, за сприяння Ізраїлю в Україні була розроблена нова система оповіщень повітряної тривоги. Читай, що про це відомо.

Фото: Pexels, скриншот з відео з соцмереж

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