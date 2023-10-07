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Масована ракетна атака по Ізраїлю та вуличні бої: подробиці про ситуацію станом на цю мить

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 07 Жовтня 2023, 12:45
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