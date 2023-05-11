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По Ізраїлю випустили понад 400 ракет, а в Палестині ліквідували командувача Ісламського джихаду — що про це відомо

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 11 Травня 2023, 11:30
Палестина завдала ракетних ударів по ізраїльським містам: є жертви
Фото: Getty Images

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