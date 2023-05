По Ізраїлю випустили понад 400 ракет, а в Палестині ліквідували командувача Ісламського джихаду — що про це відомо

Понад тиждень як між Ізраїлем та Палестиною знову загострилися обстріли. Вчора Палестина завдала ракетних ударів по ізраїльських містах.

Унаслідок авіаударів є загиблі палестинські бойовики та цивільні. Що про це відомо — читай детально в нашому матеріалі.

Вчора, 10 травня, між Ізраїлем та Палестиною відбулася серія авіаударів. Про це повідомляє видання AP. Усе почалося з того, що палестинські бойовики випустили по Ізраїлю сотні ракет, на що Ізраїль дав відповідь.

Зусилля Єгипту, який був посередником у конфлікті, виявилися марними. Єгипет добивався припинення вогню. Жодна зі сторін не поступилася.

Ізраїльські військові сьогодні, 11 травня, заявили, що “завдали повітряного удару по командиру ракетного загону Ісламського джихаду по будівлі в південній частині сектора Гази”.

Під час авіаудару були ліквідовані керівник ракетного підрозділу Палестини Алі Хасан Галі та двоє бойовиків, що переховувалися разом з ним. Від палестинських бойовиків коментарів не було.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до людей та заявив, що “раунд не закінчено”. За минулу добу повітряна тривога лунала по півдню та центру Ізраїля. Ізраїль розпочав ракетні атаки у вівторок.

Минулого тижня сталася чергова ескалація через загибель в ізраїльській в’язниці палестинського голодувальника. Палестина випустила по Ізраїлю більш як 100 ракет, на що у відповідь Ізраїль завдав авіаударів.

За останні місяці конфлікт набув жорстоких обертів, станом на вечір середи було випущено більш як 400 ракет. Більшість вдалося збити, інші впали на відкритих територіях. Жертв у Ізраїлі не було.

Ізраїль розкритикували за кількість жертв цивільних. Країна стверджує, що робить усе можливе для ліквідації бойовиків та покладає відповідальність на палестинців, бо ті “діють у людних районах”.

