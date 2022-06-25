Ізраїльський приклад. Як може змінитись модель призову в українську армію

Повномасштабна війна змусила українців масово брати до рук зброю, щоб захищати свою Батьківщину. Тому президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з ізраїльськими студентами, що правила призову та побудови армії в Україні тепер мають змінитись.

Як раніше, з погляду захисту нашої держави й армії, а також кількості військових, так уже не буде, і підхід буде змінено і для студентства тощо.

Як приклад розглядатиметься модель побудови сил оборони держави Ізраїлю, чий досвід уже не раз порівнювався з українським. Країна, що живе з агресором під боком, повинна мати змогу ефективно себе захищати.

Тому в Ізраїлі побутує принцип, що народ будує свою армію і навпаки, а призову підлягають усі громадяни, які досягнули 18-річного віку.

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Однак Володимир Зеленський попереджає, що це лише один із прикладів, який буде розглядатися та обговорюватися з громадськістю. Тому нам варто розібратися в ізраїльській моделі безпеки, щоб зрозуміти для себе, наскільки ми прагнемо її наслідувати.

Ізраїльська модель безпеки та призову

Серед багатьох речей, якими може пишатись Ізраїль, — одна з найсильніших армій світу. Вона гарно оснащена, професійно підготована та завжди готова дати відсіч ворогу, який піде на неї з війною.

Важливу роль у цьому відіграє і система призову. В ізраїльській армії служать практично всі, а саме громадяни, які досягнули 18-річного віку та не мають медичних протипоказань.

Строкова служба у чоловіків триває 36 місяців, а у жінок — 24. У країні переконані, що саме такий термін дозволяє добре опанувати військову спеціальність.

Досить часто жінки отримують відстрочку у зв’язку з вагітністю. Та все ж таки ті, хто потрапляє в армію, зазвичай служать в артилерії та прикордонних військах.

Після проходження військової служби більшість солдатів повинні перебувати в резерві. У цей час громадяни Ізраїлю можуть вільно навчатися та опановувати нові професії. Відповідно, середній вік ізраїльського студента-першокурсника становить близько 23 років.

Також вступити до армії можуть і представники інших народів та релігій, але лише чоловіки без протипоказань та студенти єврейських релігійних шкіл.

Окрім цього, в країні існує кримінальна відповідальність за спробу “відкосити” від армії та за дідівщину всередині неї. Військовослужбовці Ізраїлю відбираються за безліччю показників, тому військова служба вважається престижною.

Якщо ти хочеш дізнатись більше про систему побудови ізраїльських збройних сил, читай, чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю.

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