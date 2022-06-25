Израильский пример. Как может измениться модель призыва в украинскую армию

Полномасштабная война заставила украинцев массово брать в руки оружие, чтобы защищать свою Родину. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с израильскими студентами, что правила призыва и построения армии в Украине должны измениться.

Как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, так уже не будет, подход будет изменен и для студенчества.

В качестве примера будет рассматриваться модель построения сил обороны государства Израиля, чей опыт уже не раз сравнивался с украинским. Страна, которая живет с агрессором под боком, должна иметь возможность эффективно защищать себя.

Поэтому в Израиле существует принцип, что народ строит свою армию и наоборот, а призыву подлежат все граждане, достигшие 18-летнего возраста.

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Однако Владимир Зеленский предупреждает, что это лишь один из примеров, который будет рассматриваться и обсуждаться с общественностью. Поэтому нам следует разобраться в израильской модели безопасности, чтобы понять для себя, насколько мы стремимся ей следовать.

Израильская модель безопасности и призыва

Среди многих вещей, которыми может гордиться Израиль, — одна из сильнейших армий мира. Она хорошо оснащена, профессионально подготовлена ​​и всегда готова дать отпор своему врагу, который пойдет на нее с войной.

Прежде всего, важную роль в этом играет и система призыва. В израильской армии служат практически все, а именно граждане, достигшие 18-летнего возраста и не имеющие медицинских противопоказаний.

Срочная служба у мужчин длится 36 месяцев, а у женщин — 24. В стране убеждены, что именно такой срок позволяет хорошо овладеть военной специальностью.

Довольно часто женщины получают отсрочку по беременности. И все же те, кто попадает в армию, обычно служат в артиллерии и пограничных войсках.

После прохождения военной службы большинство солдат должны находиться в резерве. В то же время граждане Израиля могут свободно идти на обучение и овладевать новыми профессиями. Таким образом, средний возраст израильского студента-первокурсника составляет около 23 лет.

Также вступить в армию могут представители других народов и религий, но только мужчины без противопоказаний и студенты еврейских религиозных школ.

Кроме того, в стране существует уголовная ответственность за попытку “откосить” от армии и за дедовщину внутри нее. Военнослужащие Израиля отбираются по множеству показателей, поэтому военная служба считается престижной.

Если ты хочешь узнать больше о системе построения израильских вооруженных сил, читай, приемлемы ли в Украине принципы обороны Израиля.

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