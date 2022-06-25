Мир

Израильский пример. Как может измениться модель призыва в украинскую армию

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 июня 2022, 08:00
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