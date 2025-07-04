Гром-Е1: характеристики нової розробки російського оборонпрому

Нова розробка Росії — Грім-Е1 (Гром-Е1, Гром-Э1 — ред.) комплект ракетно-бомбового озброєння. Російська оборонна промисловість націлена на максимально вбивчі результати роботи своєї зброї. Зокрема, ракети та бомби, які запускає армія РФ по цивільному населенню України, вражає людей на великій території.

Останнього дня літа 2024 року Росія атакувала українське місто Харків бомбою Грім-Е1. Цей боєприпас окупанти також застосовували й у Харківській та Донецькій областях раніше.

Що таке Грім-Е1 — характеристики та дальність ураження, а також про історію створення цієї зброї, розповідаємо далі у матеріалі.

Грім-Е1: що відомо про озброєння

Відомо, що комплекс ракетно-бомбового озброєння російської розробки вперше представили на міжнародному авіасалоні МАКС-2015. Новий боєприпас створений на базі ракети Х-38, тобто є спробою покращити бомби ФАБ та зробити їх точнішими.

Боєприпаси Грім (Гром-Е1 — ред.) мають модульну конструкцію та уніфіковані між собою. Відмінністю між Грім-Е1 та Грім-Е2 є наявність ракетного двигуна у хвостовій частині фюзеляжу.

Також крилата бомба-ракета Грім-Е1 має у конструкції уламково-фугасну модульну бойову частину (МБЧ) типу 9-Ж1-7759 з контактним підривачем.

Основна перевага такого боєприпасу — він може знижуватися на ціль під великим кутом.

Натомість крилата бомба Гром-Э2, замість модуля з ракетним двигуном, оснащена додатковою бойовою частиною.

Носієм боєприпасу є МіГ-35, Су-34, Су-35, Су-57 та вертольоти.

Гром-Е1: характеристики

Особливістю боєприпасу, який росіяни називають авіаційною керованою ракетою, є наявність крил, які розкриваються під час польоту.

— Для наведення Гром-Э1 використовується інерціальна та супутникова система навігації, а серед типів цілі вказано легковразливі наземні цілі з відомими координатами. Окрім стандартної уламково-фугасної частини, декларувалась й розробка у термобаричному виконанні з можливістю висотного підриву, — вважають експерти Defence Express.

Технічні характеристики боєприпасу Грім-Е1:

довжина — 4,2 м;

діаметр — 0,31 м;

розмах стрілоподібного крила — 1,9 м;

загальна вага — 594 кг;

вага бойової частини — 315 кг;

бойова частина — осколково-фугасна;

дальність ураження при скиданні з висоти 12 км — до 120 км;

дальність ураження при скиданні з висоти 5 км — близько 35 км;

мінімальна висота пуску — 500 м;

максимальна висота пуску — 12 км;

наведення — інерціальне та супутникове (корекція по ГЛОНАСС).

Наслідки застосування такого боєприпасу трагічні. Дивись, якого лиха наробила ракета Грім-Е1 у Харкові:

Раніше ми розповідали тобі про КАБи — дешеву зброю, якою росіяни нищать українські міста. Читай про це за посиланням.

Головне фото: Вікіпедія.

