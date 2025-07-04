Гром-Э1: характеристики новой разработки российского оборонпрома

Новая разработка России — Гром-Э1 (Гром-Е1) комплект ракетно-бомбового вооружения. Российская оборонная промышленность нацелена на максимально убийственные результаты работы своего оружия. В частности, ракеты и бомбы, запускаемые армией РФ по гражданскому населению Украины, поражают людей на большой территории.

В последний день лета 2024 года Россия атаковала украинский город Харьков бомбой Гром-Э1. Этот боеприпас оккупанты также применяли и в Харьковской и Донецкой областях раньше.

Что такое Гром-Э1 — характеристики и дальность поражения, а также об истории создания этого оружия, рассказываем далее в материале на vikna.tv.

Гром-Э1: что известно о вооружении

Известно, что комплекс ракетно-бомбового вооружения российской разработки впервые был представлен на международном авиасалоне МАКС-2015. Новый боеприпас создан на базе ракеты Х-38, то есть это попытка улучшить бомбы ФАБ и сделать их более точными.

Боеприпасы Гром-Э1 (Гром-Е1) имеют модульную конструкцию и унифицированы между собой. Различием между Гром-Э1 и Гром-Э2 есть наличие ракетного двигателя в хвостовой части фюзеляжа.

Также крылатая бомба-ракета Гром-Э1 имеет в конструкции осколочно-фугасную модульную боевую часть типа 9-Ж1-7759 с контактным взрывателем.

Основное преимущество такого боеприпаса — он может снижаться на цель под большим углом.

Вместо этого крылатая бомба Гром-Э2, вместо модуля с ракетным двигателем, оснащена дополнительной боевой частью.

Носителем боеприпаса являются МиГ-35, Су-34, Су-35, Су-57 и вертолеты.

Гром-Э1 (Гром-Е1): характеристики

Особенностью такого боеприпаса, который россияне называют авиационной управляемой ракетой, является наличие крыльев, раскрывающихся во время полета.

— Для наведения Гром-Э1 используется инерциальная и спутниковая система навигации, а среди типов цели указаны легко уязвимые наземные цели с известными координатами. Кроме стандартной осколочно-фугасной части, декларировалась и разработка в термобарическом исполнении с возможностью высотного подрыва, — считают эксперты Defence Express.

Технические характеристики боеприпаса Гром-Э1:

длина — 4,2 м;

диаметр — 0,31 м;

размах стреловидного крыла — 1,9 м;

общий вес — 594 кг;

вес боевой части — 315 кг;

боевая часть — осколочно-фугасная;

дальность поражения при сбросе с высоты 12 км — до 120 км;

дальность поражения при сбросе с высоты 5 км — около 35 км;

минимальная высота пуска — 500 м;

максимальная высота пуска — 12 км;

наведение — инерциальное и спутниковое (коррекция по ГЛОНАСС).

Последствия применения такого боеприпаса трагичны. Смотри, о последствиях удара Гром-Э1 по Харькову:

