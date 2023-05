По Израилю выпустили более 400 ракет, а в Палестине ликвидировали командующего Исламским джихадом — что известно

Уже больше недели как между Израилем и Палестиной снова обострились обстрелы. Вчера Палестина нанесла ракетные удары по израильским городам.

В результате авиаударов погибли палестинские боевики и гражданские. Что об этом известно — читай подробно в нашем материале.

Вчера, 10 мая, между Израилем и Палестиной произошла серия авиаударов. Об этом сообщает издание AP. Все началось с того, что палестинские боевики выпустили по Израилю сотни ракет, на Израиль дал ответ.

Усилия Египта, который есть посредником в конфликте, оказались напрасными. Египет добивался прекращения огня. Ни одна из сторон не уступила.

Израильские военные сегодня, 11 мая, заявили, что “нанесли воздушный удар по командиру ракетного отряда “Исламского джихада” по зданию в южной части сектора Газа”.

Во время авиаудара были ликвидированы руководитель ракетного подразделения Палестины Али Хасан Гали и скрывавшиеся вместе с ним двое боевиков. От палестинских боевиков комментариев не было.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к людям и заявил, что “раунд не окончен”. За прошедшие сутки воздушная тревога звучала по югу и центру Израиля. Израиль начал ракетные атаки во вторник.

На прошлой неделе произошла очередная эскалация из-за гибели в израильской тюрьме палестинского голодающего. Палестина выпустила по Израилю более 100 ракет, на что в ответ Израиль нанес авиаудары.

За последние месяцы конфликт приобрел жестоких оборотов, по состоянию на вечер среды было выпущено более 400 ракет. Большинство удалось сбить, другие упали на открытых территориях. Жертв в Израиле не было.

Израиль подвергли критике за количество жертв гражданских. Страна утверждает, что делает все возможное для ликвидации боевиков и возлагает ответственность на палестинцев, потому что те “действуют в людных районах”.

