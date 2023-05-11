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По Израилю выпустили более 400 ракет, а в Палестине ликвидировали командующего Исламским джихадом — что известно

Анастасия Грубрина, редактор сайта 11 мая 2023, 11:30
Палестина завдала ракетних ударів по ізраїльським містам: є жертви
Фото: Getty Images

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