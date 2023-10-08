Мир

Бойцы ВСУ поддержали Израиль! Искреннее обращение украинских бойцов впечатляет

08 октября 2023, 19:30

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