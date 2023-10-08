Бойцы ВСУ поддержали Израиль! Искреннее обращение украинских бойцов впечатляет

Утром 7 октября боевики ХАМАС начали наступательную “операцию” против Израиля из Сектора Газы. По территории страны было выпущено уже более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны. Он выступил с видеообращением примерно через пять часов после массовой атаки ХАМАСом, базирующимся в Секторе Газа.

Украинские защитники, не на словах знающие, что такое воевать за свою землю, обратились к Израилю со словами поддержки.

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Ни в одной стране мира — Украине или Израиле — нельзя давать шансов на жизнь террористам, которые приходят на чужие земли уничтожать города и людей, — говорят бойцы.

Это преступление против цивилизованного мира, который должен объединиться, чтобы вместе остановить преступления против человечности. Каждая жизнь имеет значение как в Израиле, так и в Украине. Врага можно побеждать и выгонять из своей земли, — уверены они.

Вооруженные силы Украины верят, что порядок будет установлен, а враг, каким бы он ни был, будет разбит. Меткие слова украинских бойцов поражают до глубины души и заставляют прислушиваться.

Напомним, ранее мы рассказывали об израильской системе ПВО.

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