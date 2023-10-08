Бійці ЗСУ підтримали Ізраїль! Щире зверенення українських бійців вражає

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС почали наступальну “операцію” проти Ізраїлю з сектора Гази. По території країни випустили вже понад 2200 ракет.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни. Він виступив із відеозверненням приблизно через п’ять годин після масової атаки ХАМАСом, що базується у секторі Гази.

Українські захисники, які не на словах знають, що таке воювати за свою землю, звернулися до Ізраїлю зі словами підтримки.

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У жодній країні світу — Україні чи Ізраїлі — не можна давати шансів на життя терористам, які приходять на чужі землі нищити міста та людей, — кажуть бійці.

Це злочин проти цивілізованого світу, який має об‘єднатися, аби разом зупинити злочини проти людяності. Кожне життя має значення, як в Ізраїлі, так і в Україні. Ворога можна перемагати й виганяти зі своєї землі, — впевнені вони.

Збройні сили України певні, що порядок буде встановлено, а ворог, яким би він не був, буде розбитий. Влучні слова українських бійців вражають до глибини душі та змушують прислухатися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ізраїльську систему ППО.

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