Конфликт длится более 75 лет! Почему Израиль воюет с Сектором Газа и какова история этих территорий

7 октября 2023 года палестинская террористическая организация ХАМАС нанесла ракетный удар по Израилю, выпустив более двух тысяч ракет. По предварительным данным, из Сектора Газа диверсионные группы зашли на территорию Израиля и начали убивать гражданских и военных.

Мы подробнее расскажем, почему Израиль воюет с Сектором Газа и сколько длится этот конфликт.

Почему Израиль воюет с Сектором Газа: история израильско-палестинского конфликта

Власти Израиля сделали официальное заявление, что в стране идет война. Израильско-палестинский конфликт продолжается с 1947 года, когда началась первая война за независимость Израиля.

Сейчас также смотрят

Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Это не операция, не эскалация, война. И мы победим. Враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступили к операции Железные мечи. Боевики ХАМАСа во главе с Мохаммедом Дейфом заявили, что удар по Израилю стал ответом на “осквернение” Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

На прошлой неделе еврейские религиозные ультранационалисты посетили святыню, которую почитают как Храмовую гору. Атака боевиков ХАМАСа произошла на 50-ю годовщину Войны Судного дня — восемнадцатидневного вооруженного конфликта между Египтом и Сирией против Израиля.

Конфликт продолжается из-за Резолюции №181 Генеральной ассамблеи ООН от 29 ноября 1947, по которой на территории Палестины должны были образоваться два государства — арабское и израильское. Еврейское население придерживалось резолюции, однако арабское выступило против.

С тех пор территориальный вопрос не решился. Длятся боевые действия и “перемирия”, имеющие временный характер. Еврейский и арабский народы высказывают претензии на территорию на протяжении веков из-за того, чей народ населял ее и кому она должна принадлежать.

По резолюции, Иерусалим, права на который выражают оба народа, должен был стать территорией под международным контролем. Боевики обстреливали с 1948 года еврейскую самооборону, а после провозглашения независимости Израиля к боевикам Хамаса присоединился ряд арабских стран — Ирак, Йемен, Саудовская Аравия, Иордания, Ливан, Сирия и Египет.

За время войн Израиль удержал большую часть территорий. Египет оккупировал Сектор Газа, а Иордания — Западный берег реки Иордан. Иерусалим разделили израильские и иорданские войска. Де-юре Западный берег находится под властью Палестины, но де-факто подконтролен Израилю. Сектор Газа контролируется Хамасом (боевиками).

Обострение произошло в мае 2021 года, когда от ракетных обстрелов и авиаударов боевиков погибли более 300 гражданских.

После ударов Хамаса по Израилю Армия обороны Израиля сообщила об ответной атаке на военные объекты и оперативные штабы боевиков Хамаса в Полосе Газы. Бои продолжаются в 14 населенных пунктах.

Война в Израиле — реакция мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.

Террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено, весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побуждать и обеспечить организацию этой атаки.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила атаку боевиков на Израиль:

Это терроризм в его самой отвратительной форме. Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США следят за всеми событиями и обеспечат Израиль необходимым для самозащиты и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма.

В то же время позиция Ирана — поддерживать боевиков для “освобождения” Палестины и Иерусалима.

Раньше мы рассказывали, как бойцы ВСУ поддержали Израиль.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.