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Визит Джо Байдена, блокирование резолюции Совбеза ООН, гуманитарный коридор из Египта в Газу — новости Израиля 19 октября

Богдана Макалюк, журналист сайта 19 октября 2023, 14:00
Новини Ізраїлю сьогодні: останні події станом на 19 жовтня 2023
Фото: Getty Images

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