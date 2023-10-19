Визит Джо Байдена, блокирование резолюции Совбеза ООН, гуманитарный коридор из Египта в Газу — новости Израиля 19 октября

Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа обостряется. От обстрелов уже погибли тысячи человек. Армия Израиля объявила, что готова к наземной операции против ХАМАСа.

Мы расскажем о ситуации в Израиле 19 октября и о том, что нужно знать о событиях в стране.

Визит Джо Байдена в Израиль

18 октября 2023 года президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Израиль и провел переговоры с премьером Биньямином Нетаньяху. Говорили о взрыве в больнице в секторе Газа. В частности, опровергли утверждение представителей террористической группировки ХАМАС, что попавшая в учреждение ракета была запущена со стороны Израиля и убила сотни человек.

Сейчас также смотрят

Убедительных доказательств ХАМАС предоставить не может. В то же время, появляется все большее свидетельство, что это может быть сознательная информационная атака ХАМАС. Возле больницы нет воронки от взрыва, также пока официально не идентифицировано видео, как ракета, запущенная с территории Газы в сторону Израиля, самовольно разворачивается в воздухе назад.

Джо Байден заверил, что США поддерживают Израиль в борьбе с террористами ХАМАС.

Также планировалось, что Байден посетит Иорданию для участия в саммите с королем Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, чтобы обсудить гуманитарную помощь, но этот саммит был отменен из-за удара по больнице в Газе.

ЦАХАЛ готов к наземной операции против ХАМАСа

Военные Израиля сообщили, что батальоны и солдаты ЦАХАЛ развернуты по всей стране и готовы повысить готовность к следующим этапам войны с акцентом на значительную наземную операцию, передает Times of Israel.

ЦАХАЛ отметил, что готов расширить наступление, включающее совместную и скоординированную атаку с воздуха, моря и земли. Также сообщили о завершении призыва сотен тысяч резервистов.

На время совершения операции может влиять оперативное рассуждение, в частности, эвакуация палестинских гражданских лиц из северной части Газы и рост напряженности на северной границе Израиля.

США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по перемирию Израиля и Палестины

Соединенные Штаты заблокировали резолюцию Совбеза ООН по перемирию Израиля и Палестины. Проект содержал российские поправки.

К проекту, представленному Бразилией, Россия предложила добавить пункты о безоговорочном осуждении неизбирательных атак на гражданское население и гражданские объекты в секторе Газа и немедленное и стойкое прекращение огня.

— Соединенные Штаты разочарованы тем, что в резолюции не упоминается право Израиля на самооборону. Как и любая нация в мире, Израиль имеет неотъемлемое право на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН.

После предварительных террористических атак со стороны таких группировок, как Аль-Каида и ИГИЛ, Совет подтвердил это право. Этот текст должен сделать то же, — объяснила позицию США постпред Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, США будут продолжать сотрудничать со всеми членами Совбеза по этому вопросу.

Коридор гуманитарной помощи Газе от Египта

Гуманитарная помощь жителям сектора Газа была одним из важных вопросов. Египет объявил о коридоре гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах, сообщает The Times of Israel.

— Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси и президент США Джо Байден договорились о постоянном доставлении гуманитарной помощи в сектор Газа через терминал Рафах, — говорится в заявлении представителя президента Ахмеда Фахми.

Сколько украинцев погибло в Израиле

В Израиле идентифицировали уже 18 граждан Украины, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона Єдині новини. Он подтвердил данные Израиля о том, что Украина остается на втором месте после США по количеству погибших граждан.

По его словам, в секторе Газа погибла одна гражданка Украины. Еще более 300 украинцев находятся в списке эвакуации. По состоянию на 19 октября произошло уже три эвакуационных рейса из Израиля.

Из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли граждане разных стран мира. Ранее мы рассказывали, сколько людей и из каких стран погибли в Израиле.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.