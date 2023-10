Удар по больнице в Газе: ужасающее количество жертв, протесты в разных странах мира и кого считают виновником

Уже несколько недель идет активная борьба между Израилем и сектором Газа. От обстрелов и разрушений пострадали тысячи человек. 17 октября произошел взрыв в больнице в Газе, где погибли сотни человек. Стороны конфликта обвиняют друг друга.

17 октября 2023 года в больнице Аль-Ахли в секторе Газа произошел взрыв. В медучреждении находились сотни людей, ведь там были не только те, кто нуждался в лечении, но и вынужденно переселенные из своих домов.

Сначала сообщалось о 300 погибших, а к вечеру 17 октября, по данным Минздрава Газы, количество жертв возросло до 500. Среди погибших большинство — женщины и дети.

После взрыва в Аль-Ахле люди спешили в соседнюю больницу Шифа. Впоследствии президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице.

Министр здравоохранения в правительстве Газы, что под руководством ХАМАСа, Май Алькайло обвинил Израиль в массовом убийстве.

Но армия Израиля отрицает удар по больнице Аль-Ахли в Газе. ЦАХАЛ считает, что больницу поразил неудачный ракетный удар военной группировки Исламский джихад. То есть, ракета должна была лететь в сторону Израиля, но взорвалась в Газе.

— Анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы в Газе выпустили шквал ракет, прошедших в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в Газе в момент поражения, — заявил представитель армии обороны Израиля.

Полученные из многочисленных источников разведданные указывают на то, что ответственность за неудачный поразивший больницу в Газе ракетный пуск несет группировка Исламский джихад, заявили в ЦАХАЛ.

Такого же мнения и OSINT-аналитик (анализ по открытым источникам — ред.) Дэвид Лисовцев, предполагающий, что на кадрах из Газы, вероятнее всего, приземление ракеты ХАМАС.

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it’s not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt