Удар по больнице в Газе: ужасающее количество жертв, протесты в разных странах мира и кого считают виновником

Уже несколько недель идет активная борьба между Израилем и сектором Газа. От обстрелов и разрушений пострадали тысячи человек. 17 октября произошел взрыв в больнице в Газе, где погибли сотни человек. Стороны конфликта обвиняют друг друга.

Взрыв в больнице в Газе 17 октября 2023 года: что известно

17 октября 2023 года в больнице Аль-Ахли в секторе Газа произошел взрыв. В медучреждении находились сотни людей, ведь там были не только те, кто нуждался в лечении, но и вынужденно переселенные из своих домов.

Сначала сообщалось о 300 погибших, а к вечеру 17 октября, по данным Минздрава Газы, количество жертв возросло до 500. Среди погибших большинство — женщины и дети.

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После взрыва в Аль-Ахле люди спешили в соседнюю больницу Шифа. Впоследствии президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице.

Стороны обвиняют друг друга во взрыве

Министр здравоохранения в правительстве Газы, что под руководством ХАМАСа, Май Алькайло обвинил Израиль в массовом убийстве.

Но армия Израиля отрицает удар по больнице Аль-Ахли в Газе. ЦАХАЛ считает, что больницу поразил неудачный ракетный удар военной группировки Исламский джихад. То есть, ракета должна была лететь в сторону Израиля, но взорвалась в Газе.

— Анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы в Газе выпустили шквал ракет, прошедших в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в Газе в момент поражения, — заявил представитель армии обороны Израиля.

Полученные из многочисленных источников разведданные указывают на то, что ответственность за неудачный поразивший больницу в Газе ракетный пуск несет группировка Исламский джихад, заявили в ЦАХАЛ.

Такого же мнения и OSINT-аналитик (анализ по открытым источникам — ред.) Дэвид Лисовцев, предполагающий, что на кадрах из Газы, вероятнее всего, приземление ракеты ХАМАС.

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it’s not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt — David Lisovtsev (@david_lisovtsev) October 17, 2023

Записи камер наблюдения показывают момент, когда ракета, запущенная из сектора Газа, не достигла цели и взорвалась внутри палестинского анклава.

Surveillance camera footage from Netiv Haasara shows a large barrage of rockets being launched from northern Gaza, followed by a massive blast in the Strip, apparently caused by a failed projectile. pic.twitter.com/PdNCbks02r — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 17, 2023

Протесты у посольств Израиля

По всей Турции вечером 17 октября прошли протесты после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе. Люди, считающие виновными в ударе Израиль, в Анкаре протестовали под посольством Израиля, а в Стамбуле возле генконсульства, сообщает TRT Haber.

В Кайсери, что в центральной части страны, граждане собрались на площади Республики с флагами Турции и Палестины в руках. А на юге Турции в Газиантепе люди собрались на площади Демократии, размахивали турецкими и палестинскими флагами и кричали лозунги в поддержку Палестины.

А в Шанлиурфе, кроме акции протеста, провели также поминальную молитву за погибшими во время израильской атаки. Протесты также прошли в других городах Турции.

Кроме того, протестующие выходили на улицы Иордании, Ливана и Египта, пытались штурмовать посольства Израиля и США, а также устраивали марши против этих стран.

В Израиле находились граждане разных стран, в том числе Украины. Власти пытаются наладить эвакуацию как из Израиля, так и сектора Газа. Ранее рассказывали новости Израиля за 17 октября. Читай, что известно об эвакуации украинцев по ссылке.

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