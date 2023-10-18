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Удар по больнице в Газе: ужасающее количество жертв, протесты в разных странах мира и кого считают виновником

Богдана Макалюк, журналист сайта 18 октября 2023, 11:00
Вибух у лікарні в Газі 17 жовтня 2023: що відомо
Фото: Getty Images

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