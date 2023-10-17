Эвакуация украинцев из сектора Газа является приоритетом. Что происходит в Израиле по состоянию на 17 октября

Ситуация в Израиле остается сложной. Украинские дипломаты следят за этим и пытаются эвакуировать больше украинцев из опасных участков. Тяжелее всего это удается сделать из сектора Газа.

В эфире телемарафона Єдині новини уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как украинцы из сектора Газа могут эвакуироваться на территорию Египта, а также о том, какая ситуация сейчас с эвакуацией наших соотечественников из Тель-Авива.

Лубинец отметил, что из Израиля заберут всех желающих украинцев, а власти Египта заверили, что вопрос эвакуации наших граждан из сектора Газа — один из приоритетных.

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Что происходит в секторе Газа

— Власти Египта получили списки украинских граждан, находящихся на территории сектора Газа. Они работают над тем, чтобы максимально быстро открыть пункт пропуска Рафах: именно там будет проходить эвакуация граждан иностранных государств.

Те жители, которые ждут эвакуации, уже находятся в непосредственной близости к пункту пропуска.

Также Дмитрий Лубинец отметил, что Египет приготовил немало гуманитарных грузов возле пункта пропуска в сектор Газа, однако в настоящее время он закрыт. Власти Египта опасаются большого количества беженцев, которые могут двинуться в страну в случае продолжения боевых действий. Кроме того, пункт пропуска находится под угрозой обстрелов.

В настоящее время известно, что колонны с гуманитарной помощью от Египта начали прибывать к пункту пропуска Рафах на границе с сектором Газа.

Колонны грузовиков с гуманитарной помощью отправились из города Эль-Ариш на Синайском полуострове в КПП Рафах ночью 17 октября.

По данным Al Qahera News, Египет подготовил для Газы 106 фур, загрузив в них, в частности, 1000 тонн продовольствия, 40 тыс. одеял, 80 палаток и сотни тысяч упаковок медикаментов.

Эвакуация украинцев из Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале отметил, что с эвакуацией украинцев из сектора Газа согласилась помочь Канада.

— Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. (…) Благодарю Джастина за готовность помочь с эвакуацией наших людей из сектора Газа, — написал президент.

Эвакуироваться из Израиля украинцы могут на самолете. Ранее мы писали, какая цена на билеты для украинцев из Израиля и какие рейсы помогут покинуть Израиль.

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