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Евакуація українців з сектору Гази є пріоритетом. Що відбувається в Ізраїлі станом на 17 жовтня

Вікторія Мельник, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 14:00
новини Ізраїлю сьогодні
Фото: Depositphotos

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