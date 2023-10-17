Евакуація українців з сектору Гази є пріоритетом. Що відбувається в Ізраїлі станом на 17 жовтня

Ситуація в Ізраїлі залишається складною. Українські дипломати стежать за цим та намагаються евакуювати якнайбільше українців з небезпечних ділянок. Найважче це вдається зробити з сектора Гази.

В ефірі телемарафону Єдині новини уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як українці з сектора Гази можуть евакуюватись на територію Єгипту, а також про те, яка нині ситуація з евакуацією наших співвітчизників з Тель-Авіву.

Лубінець зазначив, що з Ізраїлю заберуть усіх охочих українців, а влада Єгипту запевнила, що питання евакуації наших громадян з сектору Гази — одне з пріоритетних.

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Що відбувається в секторі Гази

— Влада Єгипту отримала списки українських громадян, що знаходяться на території сектора Гази. Вони працюють над тим, щоб максимально швидко відкрити пункт пропуску Рафах: саме там буде відбуватися евакуація цивільних громадян іноземних держав.

Ті українці, що чекають на евакуацію, вже перебувають у безпосередній близькості до пункту пропуску.

Також Дмитро Лубінець зазначив, що Єгипет приготував чимало гуманітарних вантажів біля пункту пропуску у сектор Гази, однак нині він закритий. Влада Єгипту побоюється великої кількості біженців, що може рушити до країни у разі продовження бойових дій. Крім того, пункт пропуску перебуває під загрозою обстрілів.

Нині відомо, що колони з гуманітарною допомогою від Єгипту почали прибувати до пункту пропуску Рафах на кордоні із сектором Гази.

Колони вантажівок з гуманітарною допомогою вирушили з міста Ель-Аріш на Синайському півострові до КПП Рафах вночі 17 жовтня.

За даними Al Qahera News, Єгипет підготував для Гази 106 фур, завантаживши в них, зокрема, 1000 тонн продовольства, 40 тис. ковдр, 80 наметів і сотні тисяч упаковок медикаментів.

Евакуація українців з Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі зазначив, що з евакуацією українців із сектору Гази зголосилася допомогти Канада.

— Підтримую постійний контакт із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. (…) Дякую Джастіну за готовність допомогти з евакуацією наших людей із сектору Газа, — написав президент.

Евакуюватися з Ізраїлю українці можуть літаком. Раніше ми писали, яка ціна на квитки для українців з Ізраїлю та які саме рейси допоможуть залишити Ізраїль.

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