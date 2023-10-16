Украинцы, американцы и аргентинцы: в Израиле в результате войны уже погибли граждане 43 стран

Уже больше недели мир следит за ситуацией в Израиле и секторе Газа, где ведутся бои. Война с новой силой разразилась в ночь на 7 октября 2023 года. Уже известно о более 1300 погибших со стороны Израиля, ещё более 2300 человек погибли в секторе Газа, это без учета потерь среди боевиков.

По состоянию на воскресенье, 15 октября, стало известно, что среди жертв в Израиле есть граждане, по меньшей мере, 43 стран.

Граждане каких стран погибли в Израиле — рассказываем дальше.

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Граждане каких стран погибли в Израиле

По данным Министерства иностранных дел Израиля, среди погибших в результате израильско-палестинской войны, граждане 43 стран. Среди них и украинцы: уже известно о 13 погибших и семи пропавших без вести украинцах.

Также погибли граждане таких стран

США — 19 убитых и 20 пропавших без вести;

Великобритания — восемь убитых и восемь пропавших без вести;

Таиланд — 15 убитых и девять пропавших без вести;

Аргентина — восемь убитых и 19 пропавших без вести.

Среди других стран, чьи граждане погибли и/или пропали без вести, также есть страна-агрессорка РФ, Австрия, Канада, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Дания, Ирландия, Индия, Венгрия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Польша, Филиппины, Испания, Португалия и другие.

В МИД добавили, что эта информация постоянно уточняется. К сожалению, количество погибших может увеличиваться.

Израиль заявлял, что хочет уничтожить боевиков ХАМАС. Решится ли Израиль использовать ядерное оружие против сектора Газа, мы рассказывали раньше.

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