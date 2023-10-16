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Украинцы, американцы и аргентинцы: в Израиле в результате войны уже погибли граждане 43 стран

Виктория Мельник, журналист сайта 16 октября 2023, 12:00
громадяни яких країн загинули в ізраїлі
Фото: Getty Images

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