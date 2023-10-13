Связывали руки, бросали гранаты и обезглавливали детей: известно о зверствах ХАМАС в Израиле

Израиль продолжает бомбить террористов ХАМАС и готовится к наземной операции на юге страны. На севере тоже неспокойно — стянули войска к границе с Ливаном, там сохраняется угроза вторжения другой террористической группировки — Хезболлы.

Сирийская проправительственная радиостанция сообщила, что Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, через которые экстремистам могут возить оружие из Сирии.

Израильские СМИ сообщают о десятках обезглавленных тел детей: это сделали боевики ХАМАС. В армии ЦАХАЛ подтверждают: исламисты совершали зверства и пытали мирных людей.

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Генерал-майор армии обороны Израиля Итай Верув говорит: боевики связывали безоружным людям руки и убивали в той же комнате, где находились дети.

— В конце концов, их убили всех. В одну комнату посадили 15 девушек-подростков, туда бросили гранату и убили всех. Это настоящая резня — признается военный.

В настоящее время число убитых с израильской стороны составляет около 1300 человек: это самая большая потеря гражданского населения за всю историю существования страны. Среди погибших также 12 украинцев, ещё восемь считаются без вести пропавшими.

Ужасная картина и на месте, где проводили музыкальный фестиваль, рядом с границей с сектором Газа. Выжившие рассказывают: террористы умышленно расстреливали мирных людей.

Несколько мотоциклов с террористами оцепили ближайшую автостанцию и около семи минут расстреливали все автомобили, пытавшиеся выехать с фестиваля, — говорит один из очевидцев.

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Между тем, в мире продолжаются как пропалестинские, так и произраильские протесты. Последние подобные мероприятия прошли в Мехико и Нью-Йорке. Генерал-майор армии обороны Израиля заявил, что они нанесут удар по сектору Газа и ХАМАС.

В настоящее время всех израильтян призывают быть осмотрительными, ведь исламисты практически буквально открыли охоту на евреев. Что это значит, мы рассказывали раньше.

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