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Связывали руки, бросали гранаты и обезглавливали детей: известно о зверствах ХАМАС в Израиле

Александр Мужичук 13 октября 2023, 17:15

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