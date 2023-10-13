Евреев во всем мире просят быть бдительными: ХАМАС призывает к всемирному джихаду: что это такое и чем опасно

На фоне вооруженного конфликта между Израилем и сектором Газа, один из лидеров радикальной палестинской исламистской военизированной группировки ХАМАС Халед Машаль призвал мусульман по всему миру устроить погром евреям в рамках джихада.

Машаль призвал сделать 13 октября 2023 года “всемирным днем еврейского погрома”. Поэтому евреев во всем мире призывают быть бдительными и осторожными, держаться подальше от беспорядков, чтобы не пострадать от действий сторонников ХАМАСа.

После этого заявления многие начали интересоваться, что такое джихад и действительно ли он есть в Коране. Мы расскажем, что нужно знать о джихаде и каким он бывает.

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Что такое джихад

Мусульмане в своей вере понимают джихад как войну за торжество идей ислама. Еще пророк Мухаммед, живший в VI веке нашей эры, отдавал себе отчет, что невозможно распространять ислам без военных столкновений.

С арабского языка джихад переводится как усилие. Его считают борьбой за то, что для мусульманина является самой благородной и высшей целью.

Речь идет о том, что каждый мусульманин обязан прилагать усилия для утверждения и защиты ислама, тратить для этого свои материальные ресурсы, умственные способности и все свои силы.

Если мусульманам не удается отстаивать свою веру, они должны приступить к вооруженной борьбе против врагов исламской религии.

Идется ли о джихаде в Коране

В священной для мусульман книге Коран есть намеки на джихад. В Коране отмечается, что борьба за веру является священной обязанностью каждого мусульманина, способного носить оружие.

Вообще джихад должен быть борьбой за защиту и распространение ислама. Но уже в XI веке появилось учение о священной войне, ее трактовали как подвиг во имя веры. Ислам предусматривает, что джихад обязателен для каждого мусульманина.

Какой существует джихад

Джихад бывает великий и малый:

великий — борьба с внутренними пороками и грехами;

малый — может содержать войну с неверными, направленную на защиту ислама.

Считается, что малый джихад объявляется только в том случае, когда нападают на мусульман, но исторически джихадом называется любой вооруженный конфликт против врагов мусульманской веры.

Впрочем, если изучать ислам, то джихад — очень широкое понятие, которое не останавливается только на вооруженном конфликте.

Террористы ХАМАС призывают к всемирному джихаду: чем это опасно

Халед Машаль призвал 13 октября всех мусульман устроить погром евреям, в заявлении он призывает:

проявлять гнев, особенно в пятницу, в мусульманских странах среди мусульманской диаспоры в мире. По его словам, это будет “пятница потопа Аль-Акса” и послание гнева сионистам и США;

попросил материальной помощи мусульман во всем мире, назвав это “финансовым джихадом”;

призывал к политическому давлению со стороны мусульманских лидеров и мусульманских государств, чтобы остановить военные действия Израиля в Газе;

всех мусульман призвал “нести Джихад своими душами”, став мучениками по Аль-Аксу.

Израильское издание Jerusalem Post сообщает, что в Совете национальной безопасности и Министерстве иностранных дел Израиля призвали в четверг евреев по всему миру сохранять бдительность, поскольку со стороны приверженцев ХАМАС могут быть организованы нападения.

Ранее мы рассказывали, почему Израиль воюет с сектором Газа. Читай об истории этих территорий по ссылке.

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