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Євреїв у всьому світі просять бути пильними: ХАМАС закликає до всесвітнього джихаду: що це таке та чим небезпечний

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 14:30
Джихад: що це, що потрібно знати про це і чи є це в Корані
Фото: Pexels

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Євреїв у всьому світі просять бути пильними: ХАМАС закликає до всесвітнього джихаду: що це таке та чим небезпечний
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