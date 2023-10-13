Євреїв у всьому світі просять бути пильними: ХАМАС закликає до всесвітнього джихаду: що це таке та чим небезпечний

На тлі збройного конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази, один із лідерів радикального палестинського ісламістського воєнізованого угруповання ХАМАС Халед Машаль закликав мусульман у всьому світі влаштувати погром євреям у рамках джихаду.

Машаль закликав зробити 13 жовтня 2023 року “всесвітнім днем єврейського погрому”. Тому євреїв у всьому світі закликають бути пильними та обережними, триматися якомога далі від заворушень, щоб не постраждати від дій прихильників ХАМАСу.

Після цієї заяви багато людей почали цікавитися, що таке джихад та чи дійсно він є у Корані. Ми розповімо, що треба знати про джихад та яким він буває.

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Що таке джихад

Мусульмани у своїй вірі розуміють джихад як війну за торжество ідей ісламу. Ще пророк Мухаммед, який жив у VI столітті нашої ери, усвідомлював, що неможливо поширювати іслам без воєнних зіткнень.

З арабської мови джихад перекладається як зусилля. Його вважають боротьбою за те, що є для мусульманина найблагороднішою і найвищою метою.

Йдеться про те, що кожен мусульманин зобов’язаний докладати зусиль для утвердження і захисту ісламу, витрачати для цього свої матеріальні ресурси, розумові здібності й всі свої сили.

Якщо мусульманам не вдається відстоювати свою віру, вони мають почати збройну боротьбу проти ворогів ісламської релігії.

Чи йдеться про джихад у Корані

У священній для мусульман книзі Коран є натяки на джихад. У Корані наголошується, що боротьба за віру є священним обов’язком кожного мусульманина, який здатен носити зброю.

Взагалі джихад мав бути боротьбою за захист і за поширення ісламу. Але вже у XI столітті з’явилося вчення про священну війну, її трактували як подвиг в ім’я віри. Іслам передбачає, що джихад є обов’язковим для кожного мусульманина.

Який існує джихад

Джихад буває великий та малий:

великий — боротьба із внутрішніми вадами і гріхами;

малий — може містити війну з невірними, спрямовану на захист ісламу.

Вважається, що малий джихад оголошують лише в тому випадку, коли нападають на мусульман, але історично джихадом називається будь-який збройний конфлікт проти ворогів мусульманської віри.

Утім, якщо вивчати іслам, то джихад — це дуже широке поняття, яке не зупиняється лише на збройному конфлікті.

Терористи ХАМАСу закликають до всесвітнього джихаду: чим це небезпечно

Халед Машаль закликав 13 жовтня усіх мусульман влаштувати погром євреям, у заяві він закликає:

проявляти гнів, особливо у п’ятницю, у мусульманських країнах, серед мусульманської діаспори у світі. За його словами, це буде “п’ятниця потопу Аль-Акса” і послання гніву сіоністам та США;

попросив матеріальної допомоги мусульман в усьому світі, назвавши це “фінансовим джихадом”;

закликав до політичного тиску з боку мусульманських лідерів та мусульманських держав, щоб зупинити військові дії Ізраїлю у Газі;

усіх мусульман закликав “нести Джихад своїми душами”, ставши мучениками за Аль-Аксу.

Ізраїльське видання Jerusalem Post повідомляє, що в Раді національної безпеки і Міністерстві закордонних справ Ізраїлю закликали в четвер євреїв по всьому світу зберігати пильність, оскільки з боку прихильників ХАМАС можуть бути організовані напади.

Раніше ми розповідали, чому Ізраїль воює з сектором Гази. Читай про історію цих територій за посиланням.

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