Есть ли у Израиля ядерное оружие и можно ли использовать его против ХАМАС: ответ эксперта

На фоне горячих дискуссий и обсуждений нападения ХАМАСа на Израиль, все чаще возникают вопросы о наличии ядерного оружия у обеих сторон. Официально Израиль никогда не признавал наличие у себя ядерного оружия, хотя неформально его относят к одному из девяти ядерных государств.

Есть ли у Израиля ядерное оружие и какова вероятность его использования в современных реалиях — читай в материале.

Ядерное оружие Израиля: что известно

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что следует делать выводы из известной фразы бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир. Когда-то она сказала:

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У нас нет ядерного оружия, но если потребуется, мы его применим.

После этих слов Израиль и стал неофициальным членом ядерных государств, ведь она подтвердила, что у них есть либо ряд возможностей, либо какие-то договоренности (относительно оружия) с другими странами.

Ядерное оружие: Израиль и договоренности с Европой

По словам эксперта, есть несколько стран Европы, которые не являются ядерными странами. К примеру, Германия, Италия или Турция. Однако на их территории находится ядерное оружие стран НАТО, США. Поэтому в случае необходимости они могут его использовать.

Конечно, мы все стремимся к тому, чтобы все это не переросло в ядерный конфликт.

Однако размещение ядерного оружия на территории других стран не является нарушением международных правил и нормативов. Особенно — если между странами есть определенные военные союзы.

Ядерное оружие в Израиле: настроено ли там производство

Известно, что между Израилем и США есть военный союз. Поэтому вполне возможно, что у Израиля это оружие. Важно подчеркнуть, что это само оружие, а не производство напрямую. У них ведь нет специальных заводов и предприятий для его изготовления.

— Скорее всего, это договоренность. Мы предполагаем, что это могут быть договоренности с другими странами (США, Францией, Великобританией и т.д.). Эти договоренности могут заключаться в том, что на территории Израиля может тайно храниться определенное количество ядерных ракет, — говорит эксперт.

— Вопрос касается исключительно тактического ядерного оружия, которое они, в крайнем случае, могут применить. К примеру, если им будут угрожать атакой того же ядерного оружия. Мы это предполагаем (военные эксперты).

Особенно тогда, когда о ядерном говорит такой человек, как Голда Меир. В общем, она все расставила по своим местам. Ведь если внимательно разложить по полочкам все то, что она сказала, то производства ядерного оружия напрямую нет, но, скорее всего, есть договоренности с другими ядерными странами (о передаче оружия на хранение или прямую передачу).

Израиль: ядерное государство, или нет — об использовании оружия против ХАМАСА

Эксперт отмечает, что точной информации о том, есть ли ядерное оружие и какое именно, касательно Израиля нет. Поскольку это засекреченные данные.

Однако, если говорить об использовании ядерки, то, по моему мнению, у Израиля хватает сил и средств для того, чтобы победить в этой войне без него.

Кроме того, весь Израиль — это небольшая территория, примерно как одна область в Украине. И использовать ядерное оружие на расстоянии нескольких десятков километров от собственной территории или крупных городов — это как-то не совсем понятно. Ведь будет много последствий, начиная от радиоактивного загрязнения до мощного взрыва, — добавил эксперт.

Раньше мы рассказывали, как бойцы ВСУ поддержали Израиль.

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