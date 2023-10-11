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Есть ли у Израиля ядерное оружие и можно ли использовать его против ХАМАС: ответ эксперта

Анна Голишевская, редактор сайта 11 октября 2023, 20:30
Ізраїль
Фото: Unsplash

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