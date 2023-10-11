Чи має Ізраїль ядерну зброю та чи наважиться використати її проти ХАМАС: відповідь експерта

На тлі палких дискусій та обговорень нападу ХАМАСу на Ізраїль, все частіше виникають питання про наявність ядерної зброї в обох сторін. Офіційно Ізраїль ніколи не визнавав наявність у себе ядерної зброї, хоча неформально її зараховують до однієї з дев’яти ядерних держав.

Чи має Ізраїль ядерну зброю та яка ймовірність її використання в сучасних реаліях — читай в матеріалі.

Ядерна зброя Ізраїлю: що відомо

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що варто робити висновки з відомої фрази колишнього прем’єр-міністра Ізраїлю Голди Меїр. Колись вона сказала:

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У нас немає ядерної зброї, але якщо буде потрібно, ми її застосуємо.

Після цих слів Ізраїль і став неофіційним членом ядерних держав, адже загалом вона підтвердила, що в них є або низка можливостей, або якісь домовленості (щодо зброї) з іншими країнами.

Ядерна зброя: Ізраїль та домовленості з Європою

За словами експерта, є декілька країн Європи, які не є ядерними країнами. Наприклад, Німеччина, Італія чи Туреччина. Однак на їхній території знаходиться ядерна зброя країн НАТО, Сполучених Штатів. Тому в разі потреби, вони можуть її використати.

Звичайно, ми всі прагнемо, аби будь-яке протистояння не переросло в ядерний конфлікт. Однак розміщення ядерної зброї на території інших країн не є порушенням міжнародних правил та нормативів. Особливо, якщо між країнами є певні військові союзи.

Ядерна зброя в Ізраїлю: чи налаштоване там виробництво

Відомо, що між Ізраїлем та США є військовий союз. Тому цілком можливо, що в Ізраїля є ця зброя. Важливо підкреслити, що це саме зброя, а не виробництво безпосередньо.

Адже в них немає спеціальних заводів та підприємств для її виготовлення. Швидше за все це, йдеться про домовленість.

Ми припускаємо, що це може бути домовленостями з іншими країнами (з США, Францією, Британією й т.д). Ці домовленості можуть бути про те, що на території Ізраїлю може таємно зберігатися певна кількість ядерних ракет.

Питання стоїть щодо виключно тактичної ядерної зброї, яку вони в разі крайньої потреби можуть застосувати. Наприклад, якщо їм будуть погрожувати атакою тієї ж ядерної зброї. Експерти припускають такий перебіг подій.

Особливо тоді, коли про ядерну зброю говорить така людина, як Голда Меїр. Загалом вона все розставила по своїх місцях. Адже, якщо уважно розкласти по полицях все те, що вона сказала, то виробництва ядерної зброї безпосередньо немає, але швидше за все, є домовленості з іншими ядерними країнами (про передачу зброї на зберігання або пряму передачу).

Ізраїль: ядерна держава, чи ні — про використання зброї проти ХАМАСУ

Експерт зазначає, що точної інформації про те, чи є ядерна зброя та яка саме, по Ізраїлю немає. Адже це засекречені дані.

Однак, якщо говорити про використання ядерки, то на мою думку, в Ізраїлю вистачає сил та засобів для того, щоб перемогти у цій війні без неї.

Крім цього, весь Ізраїль — це невеличка територія, приблизно як одна область в Україні. І використати ядерну зброю на відстані декількох десятків кілометрів від власної території чи від великих міст — це якось не зовсім зрозуміло. Адже буде доволі багато наслідків, починаючи від радіоактивного забруднення, до потужного вибуху, — додав експерт.

Раніше ми розповідали, як бійці ЗСУ підтримали Ізраїль.

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