Израиль атаковал Иран: ликвидированы ядерные объекты и военное руководство

В ночь на 13 июня опять неспокойно было на Ближнем Востоке. Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, полностью уничтожив самые важные в стране.

Что известно об ударах Израиля, как ответил Иран и какова позиция США: собрали самое интересное в материале.

По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца изданию The Times of Israel, страна нанесла превентивный удар по Ирану. В Израиле объявлено чрезвычайное положение.

— После превентивного удара по Ирану в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Израиля и гражданского населения, — отметил Кац.

По словам израильских военных, именно там были сосредоточены центры разработки ядерной программы и ракетного вооружения.

Также армия ЦАХАЛ сообщила, что операция получила название Львиный народ. Как заявили в ЦАХАЛ, недавние разведывательные данные свидетельствовали, что Иран близится к точке невозвращения в своей погоне за ядерным оружием.

— Режим производит тысячи килограммов обогащенного урана, а также децентрализованные и обогащенные комплексы на укрепленных подземных объектах. Эта программа значительно ускорилась за последние месяцы, что приблизило Иран к получению ядерного оружия.

Операция, как известно, может занять несколько дней. Атака ядерных объектов — только начало.

Кроме того, стало известно, что армия Израиля ликвидировала чиновников Корпуса стражей исламской революции.

— Теперь мы можем подтвердить, что начальник штаба Вооруженных сил Ирана, командующий Корпусом стражей исламской революции (Мохаммад Багери — ред.) и командующий чрезвычайными силами Ирана были уничтожены в результате израильских ударов по всему Ирану, нанесенных более 200 истребителями.

