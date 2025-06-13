Израиль атаковал Иран: ликвидированы ядерные объекты и военное руководство

В ночь на 13 июня опять неспокойно было на Ближнем Востоке. Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, полностью уничтожив самые важные в стране.

Что известно об ударах Израиля, как ответил Иран и какова позиция США: собрали самое интересное в материале.

Израиль атаковал Иран: подробности

По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца изданию The Times of Israel, страна нанесла превентивный удар по Ирану. В Израиле объявлено чрезвычайное положение.

— После превентивного удара по Ирану в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Израиля и гражданского населения, — отметил Кац.

Известно, что ПС Израиля атаковали десятки целей по всему Ирану. В частности, объекты в Тегеране, Натанге, Хоррамабаде, Хамедане и Параншахри.

По словам израильских военных, именно там были сосредоточены центры разработки ядерной программы и ракетного вооружения.

Также армия ЦАХАЛ сообщила, что операция получила название Львиный народ. Как заявили в ЦАХАЛ, недавние разведывательные данные свидетельствовали, что Иран близится к точке невозвращения в своей погоне за ядерным оружием.

— Режим производит тысячи килограммов обогащенного урана, а также децентрализованные и обогащенные комплексы на укрепленных подземных объектах. Эта программа значительно ускорилась за последние месяцы, что приблизило Иран к получению ядерного оружия.

Мир пытался принять все возможные дипломатические меры, чтобы остановить его, но Иран отказался останавливаться. Армия обороны Израиля обязана действовать в защиту гражданского населения Израиля и будет продолжать это делать, — добавили там.

Операция, как известно, может занять несколько дней. Атака ядерных объектов — только начало.

Последствия атаки на Иран

Кроме того, стало известно, что армия Израиля ликвидировала чиновников Корпуса стражей исламской революции.

— Теперь мы можем подтвердить, что начальник штаба Вооруженных сил Ирана, командующий Корпусом стражей исламской революции (Мохаммад Багери — ред.) и командующий чрезвычайными силами Ирана были уничтожены в результате израильских ударов по всему Ирану, нанесенных более 200 истребителями.

Это трое безжалостных массовых убийц, на руках которых кровь всех народов мира. Мир без них стал лучшим местом, — написали в ЦАХАЛ.

We can now confirm that the Chief of staff of the Iranian Armed Forces, Commander of the IRGC and the Commander of Iran’s Emergency Command were all eliminated in the Israeli strikes across Iran by more than 200 fighter jets. These are three ruthless mass murderers with… — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

Международное агентство по атомной энергии, ссылаясь на информацию, предоставленную иранскими властями, заявляет, что на ядерном объекте в Натанге, который являлся мишенью израильских ударов, нет повышения уровня радиации.

Ответ Ирана

Иран заявил, что готовится дать жесткий отпор на удары Израиля, а также США.

Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи опубликовал соответствующее обращение.

— Сегодня на рассвете сионистский режим совершил ужасное преступление на нашей земле, проявив свою злую природу больше, чем когда-либо, атакуя жилые районы своими окровавленными руками. Режим должен ждать строгого наказания, — говорится в сообщении.

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил Times Of Israel, что Иран уже запустил по Израилю более 100 беспилотников.

Беспилотникам, запущенным из Ирана, понадобится несколько часов для достижения Израиля.

Реакция США на атаку Израиля на Иран

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что США по-прежнему надеются вернуться за стол переговоров.

Иран не может иметь ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Есть несколько человек в руководстве Ирана, которые не вернутся, — сказал Трамп.

Он также добавил, что США знали об атаке Израиля, но причастны к ней не были. Сейчас Центральное командование США находится в состоянии повышенной готовности и ожидает любой реакции Ирана.

— США готовы защищать себя и Израиль, если Иран ответит, — добавил Трамп.

О том, почему Израиль уже который год участвует в военных конфликтах и ​​какова история этой страны, читай по ссылке.

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