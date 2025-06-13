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Израиль атаковал Иран: ликвидированы ядерные объекты и военное руководство

Виктория Мельник, журналист сайта 13 июня 2025, 09:40
война израиль иран
Фото Pexels

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